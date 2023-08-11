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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Выпавшая из окна девушка погибла в Ростове-на-Дону днем 11 августа

Выпавшая из окна девушка погибла в Ростове-на-Дону днем 11 августа

11 августа 2023, 12:25
Фото: pxhere.com
Выпавшая из окна девушка погибла в Ростове-на-Дону днем 11 августа
В Ростове-на-Дону из окна дома выпала девушка и скончалась от полученных травм, сообщает Telegram-канал «Ростов главный».

Очевидцы рассказали, что трагедия произошла на улице Творческой, а что стало причиной, пока остается загадкой. Автор опубликовал снимок, показав накрытое тканью тело на тротуаре.

Официальной информации о гибели девушки пока не поступало, она уточняется. В соцсетях пользователи выразили сожаление из-за случившегося.

Девушка выпала из окна дома в Ростове-на-Дону в ночь на 21 июля
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Выпавшая из окна девушка погибла в Ростове-на-Дону днем 11 августаВыпавшая из окна девушка погибла в Ростове-на-Дону днем 11 августа
Выпавшая из окна девушка погибла в Ростове-на-Дону днем 11 августа
Фото: ТГ канал Ростов Главный

Добавим, что это не первое подобное происшествие в городе за последнее время. Так, в июле девушка выпала из окна дома в Ростове-на-Дону.

До этого мужчина выпал из окна строящегося дома в центре Ростова.

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#Ростовская область#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия#Смерть#Девушка#Окно#Творческая
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