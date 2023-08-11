Выпавшая из окна девушка погибла в Ростове-на-Дону днем 11 августа

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Очевидцы рассказали, что трагедия произошла на улице Творческой, а что стало причиной, пока остается загадкой. Автор опубликовал снимок, показав накрытое тканью тело на тротуаре.
Официальной информации о гибели девушки пока не поступало, она уточняется. В соцсетях пользователи выразили сожаление из-за случившегося.
Добавим, что это не первое подобное происшествие в городе за последнее время. Так, в июле девушка выпала из окна дома в Ростове-на-Дону.
До этого мужчина выпал из окна строящегося дома в центре Ростова.