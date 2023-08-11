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Жителей Таганрога и Ростова-на-Дону ожидает солнечная погода днем на выходных

Жителей Таганрога и Ростова-на-Дону ожидает солнечная погода днем на выходных

11 августа 2023, 14:14
Фото: Alexxx Malev/cc by 4.0/wikimedia.org
Жителей Таганрога и Ростова-на-Дону ожидает солнечная погода днем на выходных
В Таганроге и Ростове-на-Дону на предстоящих выходных, 12 и 13 августа, ожидается солнечная и жаркая погода, сообщили синоптики.

В субботу, 12 августа, будет солнечно, температура поднимется до +28 градусов. Однако к вечеру ожидается дождь, и столбики термометров опустятся до +22 градусов.

В воскресенье ожидается жара до +29 градусов. К вечеру погода сохранится без осадков, и температура снизится до +21 градуса.

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Добавим, что в регионе также объявлено штормовое предупреждение из-за ливня и града, которые могут начаться местами в регионе в субботу, 12 августа. В это время ожидается резкое усиление ветра. Ранее при сильных порывах падали деревья и срывало крыши домов.

Читайте также о том, как в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц.

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