Жителей Таганрога и Ростова-на-Дону ожидает солнечная погода днем на выходных

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В субботу, 12 августа, будет солнечно, температура поднимется до +28 градусов. Однако к вечеру ожидается дождь, и столбики термометров опустятся до +22 градусов.
В воскресенье ожидается жара до +29 градусов. К вечеру погода сохранится без осадков, и температура снизится до +21 градуса.
Добавим, что в регионе также объявлено штормовое предупреждение из-за ливня и града, которые могут начаться местами в регионе в субботу, 12 августа. В это время ожидается резкое усиление ветра. Ранее при сильных порывах падали деревья и срывало крыши домов.
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