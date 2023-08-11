Жителей Таганрога и Ростова-на-Дону ожидает солнечная погода днем на выходных

Добавим, что в регионе также объявлено штормовое предупреждение из-за ливня и града, которые могут начаться местами в регионе в субботу, 12 августа. В это время ожидается резкое усиление ветра. Ранее при сильных порывах падали деревья и срывало крыши домов.