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Published Сегодня, 14:59

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Жители Западного остались без электричества из-за аварии на линиях

Жители Западного остались без электричества из-за аварии на линиях

11 августа 2023, 14:59
Фото: 1MI
Жители Западного остались без электричества из-за аварии на линиях
Жители Советского и Железнодорожного районов Ростова частично остались без электричества из-за аварии, сообщили в «Доэнерго».

Жители Западного в Ростове сообщили об отключении электричества. В микрорайоне частично также перестали работать светофоры. На перебои пожаловались жильцы домов на улицах Содружества, Мадояна, Лесопарковой.

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 7 и по 13 августа
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В «Донэнерго» корреспонденту RostovGazeta заявили, что электричество отключили из-за аварии на линиях. Устранять ее будут «в течение вечера». Более точных сроков в организации не назвали.

Ранее ростовчане пригрозили перекрыть улицы на Северном из-за частых отключений света.

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