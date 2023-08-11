Жители Западного остались без электричества из-за аварии на линиях

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Жители Западного в Ростове сообщили об отключении электричества. В микрорайоне частично также перестали работать светофоры. На перебои пожаловались жильцы домов на улицах Содружества, Мадояна, Лесопарковой.
В «Донэнерго» корреспонденту RostovGazeta заявили, что электричество отключили из-за аварии на линиях. Устранять ее будут «в течение вечера». Более точных сроков в организации не назвали.
Ранее ростовчане пригрозили перекрыть улицы на Северном из-за частых отключений света.