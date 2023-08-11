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Published Сегодня, 04:47

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Жителям в Ростове-на-Дону обещают 30-градусную жару на выходных с 12 августа

Жителям в Ростове-на-Дону обещают 30-градусную жару на выходных с 12 августа

11 августа 2023, 04:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных будет облачная и жаркая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу в городе пройдут дожди, а столбики термометров покажут 33 градуса. Вероятность того, что начнутся осадки, составляет 95%.

В субботу и воскресенье обещают облачную погоду, воздух днем прогреется до 30 градусов. По ночам температура будет опускаться до 19 градусов.

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На следующей неделе прогнозируют аналогичные условия, но ближе к среде температура может подняться до 33 градусов. Также усилится ветер до четырех метров в секунду.

Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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