Зону охраны и ограничение на застройку введут рядом с рестораном Le Bistro в Ростове

Новая охранная зона появится в центре Ростова. Ограничение на застройку введут рядом со зданием ресторана Le Bistro. Он находится на пересечении Большой Садовой и Кировского. Двухэтажное здание является объектом культурного наследия. Его еще называют Домом Масалитиной или Доходным домом Ворожеина. Дом построили в 1890 году. В здании можно заметить элементы барокко и классицизма.