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Охранная зона и ограничение на застройку появятся рядом с рестораном Le Bistro в Ростове

Зону охраны и ограничение на застройку введут рядом с рестораном Le Bistro в Ростове

11 августа 2023, 18:32
Фото: pxhere.com
Охранная зона и ограничение на застройку появятся рядом с рестораном Le Bistro в Ростове
Охранная зона и ограничение на застройку появятся рядом с рестораном в Ростове, пишут СМИ.

Новая охранная зона появится в центре Ростова. Ограничение на застройку введут рядом со зданием ресторана Le Bistro. Он находится на пересечении Большой Садовой и Кировского. Двухэтажное здание является объектом культурного наследия. Его еще называют Домом Масалитиной или Доходным домом Ворожеина. Дом построили в 1890 году. В здании можно заметить элементы барокко и классицизма.

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«Город N» пишет, что с учетом введения охранной зоны и ограничения на застройку предпринимателям придется согласовывать открытие своих точек рядом с ОКН, а также ремонт прилегающих зданий. Работы не должны будут повредить старинному дому.

Ранее власти установили зоны охраны для трех других объектов культурного наследия в Ростове.

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