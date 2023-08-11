Зону охраны и ограничение на застройку введут рядом с рестораном Le Bistro в Ростове

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Новая охранная зона появится в центре Ростова. Ограничение на застройку введут рядом со зданием ресторана Le Bistro. Он находится на пересечении Большой Садовой и Кировского. Двухэтажное здание является объектом культурного наследия. Его еще называют Домом Масалитиной или Доходным домом Ворожеина. Дом построили в 1890 году. В здании можно заметить элементы барокко и классицизма.
«Город N» пишет, что с учетом введения охранной зоны и ограничения на застройку предпринимателям придется согласовывать открытие своих точек рядом с ОКН, а также ремонт прилегающих зданий. Работы не должны будут повредить старинному дому.
Ранее власти установили зоны охраны для трех других объектов культурного наследия в Ростове.