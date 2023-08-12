Алексей Нечаев предложил создать программу сохранения исторических зданий в Ростове

«Работа в этом направлении идёт. Есть и успехи. Наши сторонники тоже сделали свой вклад: восстановили уже четыре таких объекта. Например, в пространстве „Кластер С52“, открытом в здании бывшего обкомовского склада, на постоянной основе функционируют магазины и студии. Там же регулярно проходят фестивали, музыкальные вечера, фотовыставки. Проблема в том, что всё это делается точечно, стараниями отдельных людей. Чтобы центр не обветшал, эта работа должна быть системной», — подчеркнул Алексей Нечаев.