Бочка рухнула с 14 этажа на автомобиль в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
По словам горожан, бочка находилась на 14 этаже дома, но из-за сильных порывов ветра ее сдуло. Она упала на припаркованный во дворе автомобиль.
«У машины разбито лобовое стекло и помят капот», — написал автор. Пользователи в комментариях поинтересовались, почему бочка была не закреплена.
«Что бочка делала на 14 этаже? Точнее, почему она не закреплена и не за ограждением?», — пишут ростовчане.
«Это уже совсем другая история. Ответ на этот вопрос владельца автомобиля не утешит», — сообщили горожане.
Ранее ростовчане заявили об обрушении фасада здания на Текучева. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.