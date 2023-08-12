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Бочка рухнула с 14 этажа на автомобиль в Ростове-на-Дону

Бочка рухнула с 14 этажа на автомобиль в Ростове-на-Дону

12 августа 2023, 05:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра с большой высоты на припаркованный внедорожник рухнула бочка, говорится в паблике «Это Ростов» в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, бочка находилась на 14 этаже дома, но из-за сильных порывов ветра ее сдуло. Она упала на припаркованный во дворе автомобиль.

«У машины разбито лобовое стекло и помят капот», — написал автор. Пользователи в комментариях поинтересовались, почему бочка была не закреплена.

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«Что бочка делала на 14 этаже? Точнее, почему она не закреплена и не за ограждением?», — пишут ростовчане.

«Это уже совсем другая история. Ответ на этот вопрос владельца автомобиля не утешит», — сообщили горожане.

Ранее ростовчане заявили об обрушении фасада здания на Текучева. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Бочка#Автомобиль
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