Депутат Госдумы Нечаев предложил дать студентам бесплатный доступ к допобразованию

Молодежь всё чаще пользуются услугами дистанционного дополнительного образования. Это самые разные направления: от иностранных языков и дизайна до работы с искусственным интеллектом. Если в 2019 году такие онлайн-курсы проходили 1,5 млн человек, то в прошлом году уже 4,6 млн россиян. «Чеховская карта» поможет развивать дополнительное образование и оставить в выигрыше как школьников со студентами, так и лицензированные российские площадки.