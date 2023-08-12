Донской астроном Михаил Невский рассказал, когда ростовчане увидят Персеиды

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Портал «ДOH24» со ссылкой на астронома из ЮФУ Михаила Невского рассказал, что в августе 2023 года ростовчане смогут стать свидетеля сразу трех ярких космических событий.
Уже ночью с 12 на 13 августа ростовчане и жители региона при благоприятных погодных условиях смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Свет луны не будет затмевать метеоры, благодаря чему можно будет увидеть движение до 100 метеоров в час. Пик яркости Персеидов приходится на предрассветные часы, а длинные следы от их движения остаются на небе в течение нескольких секунд. Явление будет видно невооруженным взглядом.
Кроме того, в конце августа, по словам Невского, к Земле максимально приблизится Сатурн.
«В этом году нам повезло, кольца Сатурна хорошо развернуты, их будет видно в телескоп», — рассказал астроном, добавив, что через телескоп можно будет увидеть даже спутник планеты — Титан.
Последним ярким астрономическим явлением лета станет Суперлуние — из-за приближение спутника к Земле на минимальное расстояние огромная Луна озарит небо в ночь с 30 по 31 августа.
«Когда совпадает ближайшая к Земле точка орбиты и полнолуние, спутник выглядит на 10%, чем обычно», — объяснил явление Михаил Невский.
Напомним, последний яркий метеорный поток дончане наблюдали в апреле.