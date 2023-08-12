Донской астроном Михаил Невский рассказал, когда ростовчане увидят Персеиды

Уже ночью с 12 на 13 августа ростовчане и жители региона при благоприятных погодных условиях смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Свет луны не будет затмевать метеоры, благодаря чему можно будет увидеть движение до 100 метеоров в час. Пик яркости Персеидов приходится на предрассветные часы, а длинные следы от их движения остаются на небе в течение нескольких секунд. Явление будет видно невооруженным взглядом.