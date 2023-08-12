rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Донской астроном Михаил Невский рассказал, когда ростовчане увидят Персеиды

Донской астроном Михаил Невский рассказал, когда ростовчане увидят Персеиды

12 августа 2023, 07:56
Фото: pxhere.com
Донской астроном Михаил Невский рассказал, когда ростовчане увидят Персеиды
В августе ростовчане смогут увидеть метеорный поток Персеиды, суперлуние и стать свидетелями сближения Сатурна с Землей, об этом рассказал ростовский ученый Михаил Невский.

Портал «ДOH24» со ссылкой на астронома из ЮФУ Михаила Невского рассказал, что в августе 2023 года ростовчане смогут стать свидетеля сразу трех ярких космических событий.

Уже ночью с 12 на 13 августа ростовчане и жители региона при благоприятных погодных условиях смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Свет луны не будет затмевать метеоры, благодаря чему можно будет увидеть движение до 100 метеоров в час. Пик яркости Персеидов приходится на предрассветные часы, а длинные следы от их движения остаются на небе в течение нескольких секунд. Явление будет видно невооруженным взглядом.

Астроном Жмайлов предупредил об опасности солнца для жителей Ростовской области
Узнать подробнее

Кроме того, в конце августа, по словам Невского, к Земле максимально приблизится Сатурн.

«В этом году нам повезло, кольца Сатурна хорошо развернуты, их будет видно в телескоп», — рассказал астроном, добавив, что через телескоп можно будет увидеть даже спутник планеты — Титан.

Последним ярким астрономическим явлением лета станет Суперлуние — из-за приближение спутника к Земле на минимальное расстояние огромная Луна озарит небо в ночь с 30 по 31 августа.

«Когда совпадает ближайшая к Земле точка орбиты и полнолуние, спутник выглядит на 10%, чем обычно», — объяснил явление Михаил Невский.

Напомним, последний яркий метеорный поток дончане наблюдали в апреле.

Читайте также:
Астроном Невский пояснил, как увидеть непредсказуемый звездопад в Ростовской областиПервый весенний звездопад увидят жители Ростовской областиРостовчане смогут наблюдать первый весенний звездопад с 14 по 25 апреля
#Надежда Пустяк#Происшествие#Звезды#Космос#Наука#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Власти собираются продать около 40 старинных домов в историческом центре Ростова
Сегодня, 07:32
Ограничения движения продлили в Халтуринском в Ростове-на-Дону до 20 декабря
Сегодня, 07:01
Ростовчанка три дня оформляла кредиты, чтобы отдать деньги незнакомцу
Сегодня, 06:37
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 14 и по 20 августа
Сегодня, 05:09
Детям из Ростова, пострадавшим на Гребном канале, выплатят 525 тысяч рублей
Вчера, 18:26
«Перевод стрелок»: Вассерман предположил, кто может стоять за атаками БПЛА на Кубани
Вчера, 17:25