Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 14 и по 20 августа

В понедельник, 14 августа, света не будет на улицах Кизитериновская балка, Комсомольская, Ручейная, Александровский Спуск, Ереванская. Во вторник без электричества останутся улицы Летописная, Былинная, 2-я Краснодарская, Комсомольская, 23-я линия, 25-я линия, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, 31-я линия, Мясникова, Ереванская.