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Published Сегодня, 05:09

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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 14 и по 20 августа

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 14 и по 20 августа

12 августа 2023, 05:09
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 14 по 20 августа, пройдут отключения электричества, которые затронут десятки улиц, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 14 августа, света не будет на улицах Кизитериновская балка, Комсомольская, Ручейная, Александровский Спуск, Ереванская. Во вторник без электричества останутся улицы Летописная, Былинная, 2-я Краснодарская, Комсомольская, 23-я линия, 25-я линия, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, 31-я линия, Мясникова, Ереванская.

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В среду ограничения введут по улицам Майская, 17-я линия, Советская, 18-я линия. В четверг это коснется улиц Обсерваторная, Лапласа, Бесселя, Кюри, Кеплера, Коперника, Ориона, Астероидная, Вселенной, Осевая, Экскаваторная, Созвездия Андромеды, Фобоса, Невесомости.

В пятницу электричество выключат по улицам 8 Марта, Смотровая, Городская, Окраинная, Джапаридзе, Культурная.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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