Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 14 и по 20 августа

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В понедельник, 14 августа, света не будет на улицах Кизитериновская балка, Комсомольская, Ручейная, Александровский Спуск, Ереванская. Во вторник без электричества останутся улицы Летописная, Былинная, 2-я Краснодарская, Комсомольская, 23-я линия, 25-я линия, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, 31-я линия, Мясникова, Ереванская.
В среду ограничения введут по улицам Майская, 17-я линия, Советская, 18-я линия. В четверг это коснется улиц Обсерваторная, Лапласа, Бесселя, Кюри, Кеплера, Коперника, Ориона, Астероидная, Вселенной, Осевая, Экскаваторная, Созвездия Андромеды, Фобоса, Невесомости.
В пятницу электричество выключат по улицам 8 Марта, Смотровая, Городская, Окраинная, Джапаридзе, Культурная.