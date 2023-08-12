Ограничения движения продлили в Халтуринском в Ростове-на-Дону до 20 декабря

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:04
Причиной ограничений является строительство многоквартирного дома. Это касается переулка Халтуринский от Шаумяна до улицы Социалистической.
Проехать здесь будет нельзя до 20 декабря, поэтому водителям необходимо искать альтернативные пути.
Ранее стало известно, что максимальную скорость движения ограничат на Темерницкой и Суворова в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Также появилась информация, что движение по улице Закруткина и площади Свободы в Ростове ограничат до 15 декабря.