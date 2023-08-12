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Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Ограничения движения продлили в Халтуринском в Ростове-на-Дону до 20 декабря

Ограничения движения продлили в Халтуринском в Ростове-на-Дону до 20 декабря

12 августа 2023, 07:01
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону приняли решение продлить до конца года ограничения движения в переулке Халтуринский, сообщили в департаменте автодорог города.

Причиной ограничений является строительство многоквартирного дома. Это касается переулка Халтуринский от Шаумяна до улицы Социалистической.

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Проехать здесь будет нельзя до 20 декабря, поэтому водителям необходимо искать альтернативные пути.

Ранее стало известно, что максимальную скорость движения ограничат на Темерницкой и Суворова в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Также появилась информация, что движение по улице Закруткина и площади Свободы в Ростове ограничат до 15 декабря.

#Илья Протвинов#Ограничения движения#Ростов-на-Дону#Халтуринский переулок#Строительство#Многоквартирный дом#Темерницкая улица#Суворова улица#Площадь Свободы#Закруткина улица
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