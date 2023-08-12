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Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:23

Ростовчане заявили о 37-градусной жаре в салоне автобуса

Ростовчане заявили о 37-градусной жаре в салоне автобуса

12 августа 2023, 06:14
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в автобусе №98 не работает кондиционер в жару, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

По их словам, в жаркую погоду салон прогревается до 37 градусов. Они уточнили, что водитель отказывается включать кондиционер.

«На просьбу включить кондиционер не отреагировал, а вместо этого открыл переднюю дверь и едет», — заявили пассажиры.

Пользователи в комментариях написали, что аналогичные проблемы есть и на других маршрутах.

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«В Азове даже не знают, что такое кондиционер в маршрутке или автобусе», — заявили подписчики.

«Вчера включили во время ливня, что аж боялся после душа уличного заболеть», — пишут ростовчане.

Ранее недовыпуск автобусов на линию подтвердили в Новочеркасске.

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