Ростовчане заявили о 37-градусной жаре в салоне автобуса

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
По их словам, в жаркую погоду салон прогревается до 37 градусов. Они уточнили, что водитель отказывается включать кондиционер.
«На просьбу включить кондиционер не отреагировал, а вместо этого открыл переднюю дверь и едет», — заявили пассажиры.
Пользователи в комментариях написали, что аналогичные проблемы есть и на других маршрутах.
«В Азове даже не знают, что такое кондиционер в маршрутке или автобусе», — заявили подписчики.
«Вчера включили во время ливня, что аж боялся после душа уличного заболеть», — пишут ростовчане.
Ранее недовыпуск автобусов на линию подтвердили в Новочеркасске.