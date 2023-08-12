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Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется 34-градусная жара

Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется 34-градусная жара

12 августа 2023, 04:49
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе вернется очень жаркая погода, сообщили синоптики.

На этих выходных, 12 и 13 августа, температура будет составлять около 30 градусов. Осадков не ожидается, а скорость ветра увеличится до трех метров в секунду.

В начале следующей недели сохранятся аналогичные погодные условия. Однако к пятнице, 18 августа, температура поднимется до 34 градусов, но будет облачно.

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Добавим, что по ночам температура должна опускаться до 20 градусов. Осадков в эти периоды ждать не стоит.

Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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