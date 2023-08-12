Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется 34-градусная жара

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
На этих выходных, 12 и 13 августа, температура будет составлять около 30 градусов. Осадков не ожидается, а скорость ветра увеличится до трех метров в секунду.
В начале следующей недели сохранятся аналогичные погодные условия. Однако к пятнице, 18 августа, температура поднимется до 34 градусов, но будет облачно.
Добавим, что по ночам температура должна опускаться до 20 градусов. Осадков в эти периоды ждать не стоит.
Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.