В аукционе 25 сентября «разыграют» участок под роторные парковки в центре Ростова

Согласно информационному бюллетеню, 25 сентября в 10.00 мск пройдет аукцион, чтобы определить кандидата на право заключения договора аренды земли на улице Донской, 57. Площадь участка составляет 525 квадратных метров, а сама земля предназначена для роторной парковки. Начальная цена составляет 1,03 миллиона рублей, заявки на участие будут принимать до 18.00 мск 20 сентября.