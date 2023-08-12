В аукционе 25 сентября «разыграют» участок под роторные парковки в центре Ростова

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Согласно информационному бюллетеню, 25 сентября в 10.00 мск пройдет аукцион, чтобы определить кандидата на право заключения договора аренды земли на улице Донской, 57. Площадь участка составляет 525 квадратных метров, а сама земля предназначена для роторной парковки. Начальная цена составляет 1,03 миллиона рублей, заявки на участие будут принимать до 18.00 мск 20 сентября.
Капитальное строительство на Донской, 57 запрещено, поскольку часть участка заходит на территорию грунтового некрополя Ростовского городища, а саму землю можно использовать только под служебные гаражи и стоянку или хранение автомобилей.
Обращаем внимание, что этот аукцион уже пытались провести в июле, однако сроки подачи предложений обновили.