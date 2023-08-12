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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В аукционе 25 сентября «разыграют» участок под роторные парковки в центре Ростова

В аукционе 25 сентября «разыграют» участок под роторные парковки в центре Ростова

12 августа 2023, 08:33
Фото: 1MI
В аукционе 25 сентября «разыграют» участок под роторные парковки в центре Ростова
В Ростове собираются через аукцион определить арендатора для участка, где появятся роторные парковки, об этом сообщили в администрации города.

Согласно информационному бюллетеню, 25 сентября в 10.00 мск пройдет аукцион, чтобы определить кандидата на право заключения договора аренды земли на улице Донской, 57. Площадь участка составляет 525 квадратных метров, а сама земля предназначена для роторной парковки. Начальная цена составляет 1,03 миллиона рублей, заявки на участие будут принимать до 18.00 мск 20 сентября.

В центре Ростова сдадут в аренду участок под роторную парковку
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Капитальное строительство на Донской, 57 запрещено, поскольку часть участка заходит на территорию грунтового некрополя Ростовского городища, а саму землю можно использовать только под служебные гаражи и стоянку или хранение автомобилей.

Фото: rostov-gorod.ru

Обращаем внимание, что этот аукцион уже пытались провести в июле, однако сроки подачи предложений обновили.

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