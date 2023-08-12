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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

В августе назвали самых редких специалистов на рынке труда Ростовской области

В августе назвали самых редких специалистов на рынке труда Ростовской области

12 августа 2023, 13:51
Фото: pxhere.com
В августе назвали самых редких специалистов на рынке труда Ростовской области
В Ростовской области самыми востребованными и редкими специалистами в августе оказались токари, автослесари и риэлторы, об этом рассказали в пресс-службе одного из порталов по трудоустройству.

Аналитики портала «hh.ru» провели анализ, чтобы выяснить представителей каких профессий не хватает на рынке труда в Ростовской области. Эксперты отметили, что в начале августа на рынке труда Ростовской области наблюдался дефицит соискателей. Обычно на одну вакансию приходится от четырех до восьми резюме, однако в августе средний показатель снизился до трех резюме на вакансию, сократив выбор для работодателей.

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Кроме того, некоторые специальности оказались еще более дефицитными, остановившись на отметке от 0,6 до 1,7 резюме на вакансию. Так, например, в Ростовской области остро не хватает токарей, фрезеровщиков, автослесарей, механиков и риэлторов. Кроме того, в десятку «дефицитных» профессий вошли повара, администраторы магазинов и торговых залов, маляры, швеи, операторы и разнорабочие. Фармацевты и врачи оказались на 16-м и 17-м местах рейтинга соответственно — на одну вакансию претендуют всего 1,6-1,7 специалиста.

Ранее власти Ростовской области заявили, что региону остро не хватает врачей и учителей.

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