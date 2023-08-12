В августе назвали самых редких специалистов на рынке труда Ростовской области

Кроме того, некоторые специальности оказались еще более дефицитными, остановившись на отметке от 0,6 до 1,7 резюме на вакансию. Так, например, в Ростовской области остро не хватает токарей, фрезеровщиков, автослесарей, механиков и риэлторов. Кроме того, в десятку «дефицитных» профессий вошли повара, администраторы магазинов и торговых залов, маляры, швеи, операторы и разнорабочие. Фармацевты и врачи оказались на 16-м и 17-м местах рейтинга соответственно — на одну вакансию претендуют всего 1,6-1,7 специалиста.