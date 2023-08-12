В августе назвали самых редких специалистов на рынке труда Ростовской области

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Аналитики портала «hh.ru» провели анализ, чтобы выяснить представителей каких профессий не хватает на рынке труда в Ростовской области. Эксперты отметили, что в начале августа на рынке труда Ростовской области наблюдался дефицит соискателей. Обычно на одну вакансию приходится от четырех до восьми резюме, однако в августе средний показатель снизился до трех резюме на вакансию, сократив выбор для работодателей.
Кроме того, некоторые специальности оказались еще более дефицитными, остановившись на отметке от 0,6 до 1,7 резюме на вакансию. Так, например, в Ростовской области остро не хватает токарей, фрезеровщиков, автослесарей, механиков и риэлторов. Кроме того, в десятку «дефицитных» профессий вошли повара, администраторы магазинов и торговых залов, маляры, швеи, операторы и разнорабочие. Фармацевты и врачи оказались на 16-м и 17-м местах рейтинга соответственно — на одну вакансию претендуют всего 1,6-1,7 специалиста.
Ранее власти Ростовской области заявили, что региону остро не хватает врачей и учителей.