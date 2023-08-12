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Published Сегодня, 12:27

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В Батайске цыганам, проклявшим соседей, не смогли съехать из-за погрома в квартире

В Батайске проклявшие соседей цыгане не смогли съехать из-за погрома в квартире

12 августа 2023, 12:27
Фото: unsplash.com
В Батайске цыганам, проклявшим соседей, не смогли съехать из-за погрома в квартире
В Батайске арендаторы, прославившиеся в соцсетях цыганским проклятьем, не смогут выехать из квартиры из-за погрома и сломанных дверных ручек, об этом сообщил Telegram-канал.

Напомним, в начале августа стало известно, что в Батайске три неизвестные женщины провели загадочный обряд под камерами видеонаблюдения и дверями подъезда одного из многоквартирных домов на улице Стадионной. Это встревожило соседей и привлекло внимание общественности, а хозяин квартиры, в которой проживали «колдуны», решил выселить беспокойных арендаторов. Дата выезда была назначена на 9 августа.

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Однако в субботу, 12 августа, Telegram-канал Don_Mash объявил, что представители малой этнической группы остались жить на Стадионной. Причиной этого стало состояние съемной квартиры, которую пришел проверить арендодатель. По словам мужчины, в доме царил беспорядок, а дверные ручки были сломаны. Теперь цыгане останутся жить в квартире, пока не приведут съемное жилье в порядок.

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