В Батайске проклявшие соседей цыгане не смогли съехать из-за погрома в квартире

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Напомним, в начале августа стало известно, что в Батайске три неизвестные женщины провели загадочный обряд под камерами видеонаблюдения и дверями подъезда одного из многоквартирных домов на улице Стадионной. Это встревожило соседей и привлекло внимание общественности, а хозяин квартиры, в которой проживали «колдуны», решил выселить беспокойных арендаторов. Дата выезда была назначена на 9 августа.
Однако в субботу, 12 августа, Telegram-канал Don_Mash объявил, что представители малой этнической группы остались жить на Стадионной. Причиной этого стало состояние съемной квартиры, которую пришел проверить арендодатель. По словам мужчины, в доме царил беспорядок, а дверные ручки были сломаны. Теперь цыгане останутся жить в квартире, пока не приведут съемное жилье в порядок.