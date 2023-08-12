В Батайске проклявшие соседей цыгане не смогли съехать из-за погрома в квартире

Напомним, в начале августа стало известно, что в Батайске три неизвестные женщины провели загадочный обряд под камерами видеонаблюдения и дверями подъезда одного из многоквартирных домов на улице Стадионной. Это встревожило соседей и привлекло внимание общественности, а хозяин квартиры, в которой проживали «колдуны», решил выселить беспокойных арендаторов. Дата выезда была назначена на 9 августа.