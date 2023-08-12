В перинатальном центре Ростовской области в 2023 году родились 113 двоен и 4 тройни

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
В субботу, 12 августа, из перинатального центра выписали сразу две тройни, которые родились на свет в 2023 году.
Первая тройня родилась у многодетной мамы из Егорлыкского района. Женщина произвела на свет двух мальчиков и девочку весом от 2,15 до 2,5 килограмма. Теперь в семье будут воспитывать четырех сыновей и двух дочек.
Менее чем через неделю пара из Донецка также стала родителями. У них родились трое сыновей весом от 1,69 до 2,86 килограмма.
«В течение месяца на свет в перинатальном центре появились три тройни. Всего в этом году здесь родились 113 двоен и четыре тройни», — сказано в сообщении.
В Минздраве напомнили, что женщины, ожидающие трех детей, находятся под особым наблюдением врачей до родов и после них.
Напомним, первая тройня текущего года родилась в перинатальном центре в мае.