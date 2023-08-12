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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:47

В перинатальном центре Ростовской области в 2023 году родились 113 двоен и 4 тройни

В перинатальном центре Ростовской области в 2023 году родились 113 двоен и 4 тройни

12 августа 2023, 15:45
Фото: 1MI
В перинатальном центре Ростовской области в 2023 году родились 113 двоен и 4 тройни
В Ростовской области с начала года в перинатальном центре родились 113 двоен и четыре тройни, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

В субботу, 12 августа, из перинатального центра выписали сразу две тройни, которые родились на свет в 2023 году.

Первая тройня родилась у многодетной мамы из Егорлыкского района. Женщина произвела на свет двух мальчиков и девочку весом от 2,15 до 2,5 килограмма. Теперь в семье будут воспитывать четырех сыновей и двух дочек.

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Менее чем через неделю пара из Донецка также стала родителями. У них родились трое сыновей весом от 1,69 до 2,86 килограмма.

«В течение месяца на свет в перинатальном центре появились три тройни. Всего в этом году здесь родились 113 двоен и четыре тройни», — сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, что женщины, ожидающие трех детей, находятся под особым наблюдением врачей до родов и после них.

Напомним, первая тройня текущего года родилась в перинатальном центре в мае.

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