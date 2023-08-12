В Ростове 11 августа в частном доме вспыхнул пожар

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В пятницу, 11 августа, 18.51 мск в Ростове спасатели получили сигнал о возгорании на территории частного домовладения, расположенного в переулке Конном, 19. Огонь охватил 10 квадратных метров жилья. Через 30 минут пожар удалось потушить силами 12 огнеборцев, в работах задействовали три единицы спецтехники.
По предварительной информации, в огне никто не пострадал, однако причину возгорания до сих пор не удалось установить.
Ранее в Ростовской области удар молнии спровоцировал пожар на складе.
Напомним, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности, а потому дончанам следует быть осторожными, не разводить костры и не проводить работы, требующие применения открытого огня.