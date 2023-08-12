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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

В Ростове 11 августа в частном доме вспыхнул пожар

В Ростове 11 августа в частном доме вспыхнул пожар

12 августа 2023, 13:20
Фото: pxhere.com
В Ростове 11 августа в частном доме вспыхнул пожар
В Ростове 11 августа произошел пожар, к работам по тушению огня привлекли 12 человек, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В пятницу, 11 августа, 18.51 мск в Ростове спасатели получили сигнал о возгорании на территории частного домовладения, расположенного в переулке Конном, 19. Огонь охватил 10 квадратных метров жилья. Через 30 минут пожар удалось потушить силами 12 огнеборцев, в работах задействовали три единицы спецтехники.

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По предварительной информации, в огне никто не пострадал, однако причину возгорания до сих пор не удалось установить.

Ранее в Ростовской области удар молнии спровоцировал пожар на складе.

Напомним, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности, а потому дончанам следует быть осторожными, не разводить костры и не проводить работы, требующие применения открытого огня.

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