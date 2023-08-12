В Ростове готовятся к продаже исторических особняков, пока жители мучаются без света

В среду оставить без света собираются жителей улиц Майской, Советской, 17-й и 18-й Линий, а уже в четверг ожидается волна отключений света на СЖМ — там без электричества окажутся дома в поселке Верхнетемерницком на улицах Обсерваторной, Лапласа, Бесселя, Кюри, Ориона, Астероидной, Вселенной, Осевой и других улицах.