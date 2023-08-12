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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

В Ростове готовятся к продаже исторических особняков, пока жители мучаются без света

В Ростове готовятся к продаже исторических особняков, пока жители мучаются без света

12 августа 2023, 15:46
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове готовятся к продаже исторических особняков, пока жители мучаются без света
В Ростове собираются продать старинные аварийные здания, жителей предупредили о новой волне массовых отключений электричества, а в Цимлянском водохранилище спасли детей-спортсменов, упавших с парусника в воду.

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В Ростове с начала будущей рабочей недели ожидается волна масштабных отключений электроэнергии.

По словам поставщика ресурса «Донэнерго», с 14 августа без света останутся жители десятков домов на улицах Кизитериновская балка, Комсомольской, Ручейной, Александровском спуске и Ереванской.

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Во вторник, 15 августа, без электричества придется обойтись жителям улиц Летописной, Былинной, 2-й Краснодарской, Комсомольской, а также части Нахичевани, проживающих в домах на «нечетных» Линиях — с 23-й по 31-ую Линии, улицах Мясникова и Ереванской.

В среду оставить без света собираются жителей улиц Майской, Советской, 17-й и 18-й Линий, а уже в четверг ожидается волна отключений света на СЖМ — там без электричества окажутся дома в поселке Верхнетемерницком на улицах Обсерваторной, Лапласа, Бесселя, Кюри, Ориона, Астероидной, Вселенной, Осевой и других улицах.

С точным списком отключений можно ознакомиться на портале «Донэнерго».

Торговля историей ради ее сохранения

В Ростове власти заявили о планах продать в частные руки 38 зданий в историческом центре города.

Замглавы администрации города Юрий Овчинников объяснил эту меру необходимостью спасти аварийные здания, являющиеся объектами культурного наследия. По задумке властей, покупатели, которые приобретут недвижимость, должны будут привести ее в порядок, сохранив ценные архитектурные элементы.

Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru

В настоящий момент список еще дополняют, а потому домов на продажу в конечном итоге может оказаться больше. Однако если для зданий не найдут щедрых инвесторов, строения пойдут под снос.

«По „старому Ростову“ по искам прокуратуры уже вынесены решения по 17 многоквартирным домам», — цитирует Овчинникова портал «Блокнот. Ростов».

Тем временем депутаты обеспокоены возможностью того, что недобросовестные покупатели могут снести старинные дома ради строительства новостроя. В ответ на это замечание Юрий Овчинников ответил, что восстановить старое здание для покупателя будет выгоднее из-за сокращения площади под застройку участка.

Незапланированный заплыв

Одной из главных новостей дня стало спасение участников соревнований по парусному спорту в акватории Цимлянского водохранилища.

Telegram-канал «Чё по Ростову» рассказал, что в пятницу, 11 августа, двое школьников участвовали в соревнованиях, когда девочка-подросток поранила ногу. Она упала в воду, за ней в воду опрокинулся и ее партнер.

Фото: pxhere.com

Очевидцы рассказали, что спортсменка плакала и звала на помощь, потому что «порвала» ногу во время состязаний. Спустя некоторое время подростков вытащили из воды спасатели, они оказали школьнице необходимую помощь и доставили детей к тренеру на берег.

Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения в компетентных источниках, данные уточняются.

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