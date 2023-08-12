В Ростове из-за откачки воды перекроют несколько улиц до 13 августа

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Напомним, в Ростове все еще идут работы по устранению последствий ливней, накрывших город в ночь на 12 августа.
Власти предупредили, что до 03.00 мск 13 августа сотрудники поисково-спасательной службы собираются откачивать воду по адресу улица Шоссейная, 176а. Для этого в 00.00 мск перекроют движениях на ближайших подъездах к проблемному участку — съезде с Восточного шоссе на Пойменную за постом ДПС, Пойменной, 1А, а также на улице Пойменной рядом со съездом к Шоссейной.
На время проведения работ водителям необходимо выбирать альтернативные пути проезда, ростовчан также просят предупредить об ограничениях других водителей.
Ранее в Ростове из-за сильного дождя обрушилась крыша жилого дома.