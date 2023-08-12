В Ростове из-за откачки воды перекроют несколько улиц до 13 августа

Власти предупредили, что до 03.00 мск 13 августа сотрудники поисково-спасательной службы собираются откачивать воду по адресу улица Шоссейная, 176а. Для этого в 00.00 мск перекроют движениях на ближайших подъездах к проблемному участку — съезде с Восточного шоссе на Пойменную за постом ДПС, Пойменной, 1А, а также на улице Пойменной рядом со съездом к Шоссейной.