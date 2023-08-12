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Published Сегодня, 11:20

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В Ростове-на-Дону перебои электроснабжения 12 августа объяснили грозой и ливнями

В Ростове-на-Дону перебои электроснабжения 12 августа объяснили грозой и ливнями

12 августа 2023, 11:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону перебои электроснабжения 12 августа объяснили грозой и ливнями
В Ростове отключение электроснабжения в отдельных домах и районах города объяснили неблагоприятными погодными условиями, об этом рассказали донские СМИ.

В субботу, 12 августа, в соцсетях появились комментарии с жалобами ростовчан на перебои с электроснабжением. Жители жаловались, что ночью замечали перепады электричества или вовсе оставались без света.

«Приезжайте лучше на Стабильную и посидите во дворе без света», «СТ „Салют“ без света. Снова и снова», «Поселок Щепкин, отключение энергии всю неделю по несколько раз, на шесть часов минимум! Люди остаются не только без света и выбрасывают из холодильника пропавшие продукты, но и без воды!», — пожаловались ростовчане и жители пригорода в комментариях под постом в Telegram-канале губернатора.

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Уже днем портал 161.py со ссылкой на поставщика услуг «Донэнерго» сообщил, что произошедшие перебои с электроснабжением вызваны неблагоприятными погодными условиями.

«Бригады энергетиков РГЭС незамедлительно приступали к ликвидации технологических нарушений. Всего было зафиксировано 5 отключений по городу», — цитируют представителей компании в издании. По данным «Донэнерго», к настоящему моменту электроснабжение практически всех ростовчан было восстановлено.

Ранее стало известно, почему пропал свет у жителей Западного жилого массива.

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