В Ростове-на-Дону перебои электроснабжения 12 августа объяснили грозой и ливнями

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В субботу, 12 августа, в соцсетях появились комментарии с жалобами ростовчан на перебои с электроснабжением. Жители жаловались, что ночью замечали перепады электричества или вовсе оставались без света.
«Приезжайте лучше на Стабильную и посидите во дворе без света», «СТ „Салют“ без света. Снова и снова», «Поселок Щепкин, отключение энергии всю неделю по несколько раз, на шесть часов минимум! Люди остаются не только без света и выбрасывают из холодильника пропавшие продукты, но и без воды!», — пожаловались ростовчане и жители пригорода в комментариях под постом в Telegram-канале губернатора.
Уже днем портал 161.py со ссылкой на поставщика услуг «Донэнерго» сообщил, что произошедшие перебои с электроснабжением вызваны неблагоприятными погодными условиями.
«Бригады энергетиков РГЭС незамедлительно приступали к ликвидации технологических нарушений. Всего было зафиксировано 5 отключений по городу», — цитируют представителей компании в издании. По данным «Донэнерго», к настоящему моменту электроснабжение практически всех ростовчан было восстановлено.
Ранее стало известно, почему пропал свет у жителей Западного жилого массива.