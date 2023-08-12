В Ростове-на-Дону перебои электроснабжения 12 августа объяснили грозой и ливнями

«Приезжайте лучше на Стабильную и посидите во дворе без света», «СТ „Салют“ без света. Снова и снова», «Поселок Щепкин, отключение энергии всю неделю по несколько раз, на шесть часов минимум! Люди остаются не только без света и выбрасывают из холодильника пропавшие продукты, но и без воды!», — пожаловались ростовчане и жители пригорода в комментариях под постом в Telegram-канале губернатора.