В Ростове на улице Таганрогской из-за ДТП у иномарки оторвало колесо

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Вечером 11 августа в сообществе «Это Ростов!» появились фото аварии, произошедшей на перекрестке улиц Таганрогской и Вавилова. На фото видно, запечатлены три автомобиля, два из них со следами механических повреждений. У автомобиля Peugeot полностью повреждена правая задняя дверь и отлетело колесо.
Очевидцы сообщают, что причиной аварии стало столкновение автомобилей Peugeot и Nissan, однако более подробной информации о ДТП указано не было.
«С пострадавшими ДТП не было», — ответили на запрос журналистов в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
Ранее в Ростове произошла авария с участием пассажирского автобуса.