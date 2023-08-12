В Ростове на улице Таганрогской из-за ДТП у иномарки оторвало колесо

Вечером 11 августа в сообществе «Это Ростов!» появились фото аварии, произошедшей на перекрестке улиц Таганрогской и Вавилова. На фото видно, запечатлены три автомобиля, два из них со следами механических повреждений. У автомобиля Peugeot полностью повреждена правая задняя дверь и отлетело колесо.