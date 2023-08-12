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В Ростове на улице Таганрогской из-за ДТП у иномарки оторвало колесо

В Ростове на улице Таганрогской из-за ДТП у иномарки оторвало колесо

12 августа 2023, 17:46
Фото: pxhere.com
В Ростове на улице Таганрогской из-за ДТП у иномарки оторвало колесо
В Ростове вечером 11 августа произошло ДТП с двумя иномарками, об этом сообщили очевидцы в сети «ВКонтакте».

Вечером 11 августа в сообществе «Это Ростов!» появились фото аварии, произошедшей на перекрестке улиц Таганрогской и Вавилова. На фото видно, запечатлены три автомобиля, два из них со следами механических повреждений. У автомобиля Peugeot полностью повреждена правая задняя дверь и отлетело колесо.

Фото:  сообщество «Это Ростов!»

Очевидцы сообщают, что причиной аварии стало столкновение автомобилей Peugeot и Nissan, однако более подробной информации о ДТП указано не было.

«С пострадавшими ДТП не было», — ответили на запрос журналистов в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Ранее в Ростове произошла авария с участием пассажирского автобуса.

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