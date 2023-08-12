В Ростове начали сбор подписей за переименование города в Ростов Великий

За переименование выступили жители города, которые создали движение «За Ростов Великий!». К субботе, 12 августа, участникам движения удалось собрать уже почти три тысячи подписей, сбор голосов продолжится до середины октября. Как только жителям удастся достичь планового количества подписей в городе начнут процедуру по изменению официального названия, это предложение также поддержали местные депутаты и члены Общественной палаты.