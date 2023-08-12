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Published Сегодня, 10:48

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Updated Сегодня, 10:50

В Ростове начали сбор подписей за переименование в Ростов Великий

В Ростове начали сбор подписей за переименование города в Ростов Великий

12 августа 2023, 10:48
Фото: 1MI
В Ростове начали сбор подписей за переименование в Ростов Великий
В Ростове по инициативе общественников открыли сбор подписей, чтобы переименовать город в Ростов Великий, подробностями поделился портал «Новые Известия».

Издание со ссылкой на правительство Ярославской области сообщило, что в Ростове открыли стационарные точки сбора подписей для переименования города в Ростов Великий.

Эта инициатива поступила со стороны общественников, которые недоумевают, почему официальное название города до сих пор не изменили.

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За переименование выступили жители города, которые создали движение «За Ростов Великий!». К субботе, 12 августа, участникам движения удалось собрать уже почти три тысячи подписей, сбор голосов продолжится до середины октября. Как только жителям удастся достичь планового количества подписей в городе начнут процедуру по изменению официального названия, это предложение также поддержали местные депутаты и члены Общественной палаты.

Ранее в Батайске жители начали сбор подписей, чтобы добиться строительства новой ливневой канализации.

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