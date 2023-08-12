В Ростове рухнувшая под потоками ливня крыша едва не придавила ребенка

Житель дома №8 Артем Прохоров рассказал, что в момент происшествия на кровати играл трехлетний ребенок и отдыхала бабушка. В какой-то момент ребенок встал, собираясь уйти, и на место, где он сидел, рухнул гипсокартон, а отдыхавшую пожилую женщину окатило потоками воды.