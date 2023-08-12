В Ростове рухнувшая под потоками ливня крыша едва не придавила ребенка

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Telegram-канал Don_Mash рассказал, что вечером 11 августа во время ливня на улице Чебанова, 8 в Ростове едва не произошла трагедия — крыша обрушилась на кровать, где находились маленький ребенок и бабушка.
Авторы канала рассказали, что ремонт кровли начали еще в прошлом месяце, однако вечером 11 августа крыша оказалась открытой во время непогоды. Ливень легко обрушил потолок, который провалился в жилые помещения на верхнем этаже дома №8.
Житель дома №8 Артем Прохоров рассказал, что в момент происшествия на кровати играл трехлетний ребенок и отдыхала бабушка. В какой-то момент ребенок встал, собираясь уйти, и на место, где он сидел, рухнул гипсокартон, а отдыхавшую пожилую женщину окатило потоками воды.
По словам жильца, после многочисленных звонков крышу все же перекрыли, но квартира оказалась затоплена. Семье придется искать съемное жилье.
Обращаем внимание, что власти или другие компетентные органы пока не давали официальных комментариев о произошедшем, данные уточняются.
Ранее в Ростове власти сообщили, что рабочие приступили к устранению последствий непогоды 12 августа.