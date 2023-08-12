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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Ростове рухнувшая под потоками ливня крыша едва не придавила ребенка

В Ростове рухнувшая под потоками ливня крыша едва не придавила ребенка

12 августа 2023, 12:53
Фото: pxhere.com
В Ростове рухнувшая под потоками ливня крыша едва не придавила ребенка

В Ростове-на-Дону на бабушку и трехлетнего ребенка во время ливня рухнул потолок

В Ростове на улице Чебанова рухнувшая под потоками дождя крыша едва не раздавила трехлетнего ребенка, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал Don_Mash рассказал, что вечером 11 августа во время ливня на улице Чебанова, 8 в Ростове едва не произошла трагедия — крыша обрушилась на кровать, где находились маленький ребенок и бабушка.

Авторы канала рассказали, что ремонт кровли начали еще в прошлом месяце, однако вечером 11 августа крыша оказалась открытой во время непогоды. Ливень легко обрушил потолок, который провалился в жилые помещения на верхнем этаже дома №8.

Фото: Telegram-канал Don_Mash

Житель дома №8 Артем Прохоров рассказал, что в момент происшествия на кровати играл трехлетний ребенок и отдыхала бабушка. В какой-то момент ребенок встал, собираясь уйти, и на место, где он сидел, рухнул гипсокартон, а отдыхавшую пожилую женщину окатило потоками воды.

По словам жильца, после многочисленных звонков крышу все же перекрыли, но квартира оказалась затоплена. Семье придется искать съемное жилье.

Обращаем внимание, что власти или другие компетентные органы пока не давали официальных комментариев о произошедшем, данные уточняются.

Ранее в Ростове власти сообщили, что рабочие приступили к устранению последствий непогоды 12 августа.

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