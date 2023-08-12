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Published Сегодня, 09:52

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В Ростове устраняют последствия ночного ливня 12 августа

В Ростове устраняют последствия ночного ливня 12 августа

12 августа 2023, 09:52
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове устраняют последствия ночного ливня 12 августа
В Ростове устраняют последствия ливней, прошедших в городе в последние дни, и призывают горожан не выходить на улицу из-за непогоды, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Минувшей ночью Ростов-на-Дону накрыло грозой и сильным ливнем. По данным властей, в настоящий момент рабочие занимаются устранением последствий непогоды — расчищают «ливневки» после дождя, моют дороги с тротуарами, мостами и остановками, а также занимаются ликвидацией стихийных свалок и покосом карантинных растений.

Из-за неблагоприятного прогноза погоды власти просят ростовчан оставаться дома, если это невозможно — жителям рекомендуют быть осторожными во время дождей и сильного ветра, внимательно выбирать место парковки автомобиля, избегая участки рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи.

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В случае аварийных ситуаций, возникших из-за непогоды, ростовчан просят звонить в Департамент ЖКХ по номерам 8(863)244–25–98 или 8(863) 244–26–91 или же подрядчику ООО «МСЮ» по телефону 8(863)320–20–23.

Напомним, этой же ночью ветер унес бочку с 14-го этажа жилого дома, она разбила припаркованному под окнами внедорожнику капот и лобовое стекло.

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