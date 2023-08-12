В Ростове ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили 12 августа

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Портал Dondау поделился снимками своей читательницы, которая рассказала, что вчерашняя непогода закончилась для ростовских автомобилистов неприятностью.
Гроза с ливнем и порывистым ветром обрушила ветки дерева как минимум на три иномарки, припаркованные в Нахичевани на перекрестке улиц Советской и 16-й Линии.
Женщина утверждает, что упавшие ветки повредили краску автомобиля и поцарапали стекла, а более тяжелые ветки даже погнули корпус машин. При этом уборкой веток под аварийными деревьями автомобилистам якобы пришлось заниматься самостоятельно.
Обращаем внимание, что никаких официальных сообщений об инциденте не поступало, информация уточняется.
Напоминаем, в Ростове-на-Дону и Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение, а потому пешеходам стоит быть осторожными, гуляя по улицам, а автомобилистам внимательно выбирать места для парковки.