rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

В Ростове ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили 12 августа

В Ростове ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили 12 августа

12 августа 2023, 18:11
Фото: pxhere.com
В Ростове ветви дерева рухнули на припаркованные автомобили 12 августа
В Ростове порывистый ветер обрушил ветки дерева в Нахичевани на припаркованные под ним автомобили, об этом рассказали донские СМИ.

Портал Dondау поделился снимками своей читательницы, которая рассказала, что вчерашняя непогода закончилась для ростовских автомобилистов неприятностью.

Гроза с ливнем и порывистым ветром обрушила ветки дерева как минимум на три иномарки, припаркованные в Нахичевани на перекрестке улиц Советской и 16-й Линии.

Женщина утверждает, что упавшие ветки повредили краску автомобиля и поцарапали стекла, а более тяжелые ветки даже погнули корпус машин. При этом уборкой веток под аварийными деревьями автомобилистам якобы пришлось заниматься самостоятельно.

Фото: Портал Dondау

Обращаем внимание, что никаких официальных сообщений об инциденте не поступало, информация уточняется.

Напоминаем, в Ростове-на-Дону и Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение, а потому пешеходам стоит быть осторожными, гуляя по улицам, а автомобилистам внимательно выбирать места для парковки.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону в квартире с ребенком обрушился потолокГрад размером с голубиное яйцо обрушился на Ростов-на-Дону днем 3 августаСтена Таганрогского художественного музея обрушилась после взрыва 28 июля
#Надежда Пустяк#Происшествие#Транспорт#Ливень в Ростове#Ветер#Дерево рухнуло#Парковка#Парковка автомобилей#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове готовятся к продаже исторических особняков, пока жители мучаются без света
Сегодня, 15:46
Ограничения движения продлили в Халтуринском в Ростове-на-Дону до 20 декабря
Сегодня, 07:01
Ростовчанка три дня оформляла кредиты, чтобы отдать деньги незнакомцу
Сегодня, 06:37
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 14 и по 20 августа
Сегодня, 05:09
Детям из Ростова, пострадавшим на Гребном канале, выплатят 525 тысяч рублей
Вчера, 18:26
«Перевод стрелок»: Вассерман предположил, кто может стоять за атаками БПЛА на Кубани
Вчера, 17:25