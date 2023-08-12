В Ростовской области мужчина внезапно умер после похода на рынок

По предварительной информации, которую сообщили очевидцы, полноватый мужчина средних лет возвращался с рынка с пакетами продуктов, когда ему внезапно стало плохо от жары. Жители Сальска рассказали, что мужчина упал лицом вниз, к нему немедленно поспешили прохожие, которые проверили пульс. Как только они осознали, что пульс не прощупывается, прохожие вызвали скорую, однако к приезду медиков мужчина был уже мертв. Предварительной причиной его гибели назвали инсульт.