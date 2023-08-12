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Published Сегодня, 16:17

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В Ростовской области мужчина внезапно умер после похода на рынок

В Ростовской области мужчина внезапно умер после похода на рынок

12 августа 2023, 16:17
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области мужчина внезапно умер после похода на рынок
В Сальске утром 12 августа скончался мужчина, который отправился на рынок за покупками, об этом сообщили очевидцы в сети «ВКонтакте».

В субботу, 12 августа, сообщество «Сальск Главный» опубликовал обращение местного жителя, который пытался выяснить, что произошло на перекрестке Димитрова и Буденного.

По предварительной информации, которую сообщили очевидцы, полноватый мужчина средних лет возвращался с рынка с пакетами продуктов, когда ему внезапно стало плохо от жары. Жители Сальска рассказали, что мужчина упал лицом вниз, к нему немедленно поспешили прохожие, которые проверили пульс. Как только они осознали, что пульс не прощупывается, прохожие вызвали скорую, однако к приезду медиков мужчина был уже мертв. Предварительной причиной его гибели назвали инсульт.

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«Такая жара стоит, не удивительно что человеку стало плохо…», «Шел с рынка с пакетом продуктов, говорят, инсульт, умер моментально», «Вызвали скорую, она приехала быстро, констатировала смерть и вызвали полицию, телефона и документов при мужчине не было», — рассказали очевидцы в соцсетях.

Обращаем внимание, что информацию пока не подтвердили официальные источники, данные уточняются.

Ранее в отделе полиции в Новочеркасске умер мужчина.

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