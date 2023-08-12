В Ростовской области мужчина внезапно умер после похода на рынок

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
В субботу, 12 августа, сообщество «Сальск Главный» опубликовал обращение местного жителя, который пытался выяснить, что произошло на перекрестке Димитрова и Буденного.
По предварительной информации, которую сообщили очевидцы, полноватый мужчина средних лет возвращался с рынка с пакетами продуктов, когда ему внезапно стало плохо от жары. Жители Сальска рассказали, что мужчина упал лицом вниз, к нему немедленно поспешили прохожие, которые проверили пульс. Как только они осознали, что пульс не прощупывается, прохожие вызвали скорую, однако к приезду медиков мужчина был уже мертв. Предварительной причиной его гибели назвали инсульт.
«Такая жара стоит, не удивительно что человеку стало плохо…», «Шел с рынка с пакетом продуктов, говорят, инсульт, умер моментально», «Вызвали скорую, она приехала быстро, констатировала смерть и вызвали полицию, телефона и документов при мужчине не было», — рассказали очевидцы в соцсетях.
Обращаем внимание, что информацию пока не подтвердили официальные источники, данные уточняются.
Ранее в отделе полиции в Новочеркасске умер мужчина.