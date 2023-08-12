В Ростовской области не хватает 26 000 врачей

Posted 12 августа, 08:46
Published 12 августа, 08:46
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
К слову, донской регион до недавнего времени оставался единственным в стране, где сохранялась муниципальная система здравоохранения.
После реформы, по задумке инициаторов, жизнь дончан должна была измениться в лучшую сторону. Однако очереди в поликлиниках меньше не стали, не исчез и дефицит медицинских кадров. Единственное новшество, которое почувствовали на себе жители области, это подача жалоб не в местную администрацию как раньше, а в областной Минздрав.
Для выявления острых вопросов в здравоохранении активисты Ростовского регионального отделения ЛДПР в рамках реализации федерального проекта «Медицинский патруль» провели свою проверку больниц и поликлиник.
Как отмечает координатор регионального отделения ЛДПР по Ростовской области Денис Фраш, в процессе проверки была выявлена острая проблема — нехватка узкопрофильных специалистов, которую можно решить при федеральной поддержке.
— В мире существует тысячи разных профессий, но есть такие, которые требуют не просто определённых знаний, навыков и умений, а требуют полной самоотдачи. Когда труд отражает духовное отношение человека к ремеслу, профессия становится призванием. И я убеждён, что большинство наших врачей и педагогов — это люди, которые выбрали свой путь, дав личный обет. Это сродни искусству, но при этом ответственность, с которой эти люди выполняют свою работу, запредельная. Наши врачи дают клятву Гиппократа. На плечах учителей и педагогов — будущее наших детей.
Ввиду множества обстоятельств, сегодня эти люди, которые отвечают за здоровье и будущее нашего поколения, получают копейки, зачастую оказываясь за чертой бедности. К сожалению, Ростовская область не может является примером уважения к их нечеловеческому труду, — говорит Денис Фраш.
В настоящее время в Ростовской области работает 135 учреждений здравоохранения, где трудится более 53 тысяч сотрудников. Но несмотря на такое число, медиков по-прежнему катастрофически не хватает.
Согласно статистике, в Ростовской области не хватает 26 тысяч врачей. К сожалению, по оценкам экспертов, в полной мере восполнить этот дефицит нынешние ординаторы не могут. Так, в 2022 году донские власти смогли привлечь для работы в селе только 131 специалиста. И это несмотря на государственную поддержку и различные программы, по которым молодые медики получают служебное жилье и социально-экономическую поддержку.
Как пишет в своей статье в «Российской газете» о поездке по стране Леонид Слуцкий: ключевая проблема и образования, и здравоохранения в своей основе единая — драматическое падение уровня социальной значимости педагогов и врачей. Что важно сделать на самом высоком государственном уровне — поднять учителя и врача на пьедестал общественного признания.
«Который год мы возводим современные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) — они порой стоят пустые, деньги бюджета „на ветер“, а избирателям — пыль в глаза. В одной из районных поликлиник я спросил — чем помочь? Ответ был прост — кадры. Ведь оборудование можно купить, а врача „не купишь“.
Мы долгое время обучаем студентов в медицинских вузах по целевым направлениям. Судя по официальным цифрам, в 2017 году мы приняли 12,5 тысячи «целевиков» в медвузы. То есть ровно половину от того, что нам требуется сегодня. Но пока данных о сокращении потребности мы не получаем. Где «целевики», которые уже сегодня должны были прийти работать в медучреждения? Кто отвечает за то, что деньги были потрачены, а врачей по-прежнему нет. ЛДПР выступает за стопроцентное распределение выпускников медицинских институтов и колледжей. Наряду с повышением заработных плат и обеспечением жильем уже работающих специалистов.
Надо донастраивать федеральные программы. Компенсации по «Земскому доктору» и «Земскому фельдшеру» не решают ситуации. С учетом того, что средняя стоимость квадратного метра жилья составляет почти 89 тысяч рублей, суммы выплаты должны начинаться от 4 млн рублей, чтобы на эти деньги можно было купить квартиру. Всё это поможет «расшить» проблему нехватки медиков в стране.
Педагоги и доктора — это не обслуживающий персонал, не интеллектуальная прислуга. Этим людям мы доверяем самое ценное — своё будущее, здоровье и образование своих детей», — отмечает Леонид Слуцкий в своей статье.