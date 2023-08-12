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Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

В Ростовской области собираются создать центр комплексной реабилитации участников СВО

В Ростовской области собираются создать центр комплексной реабилитации участников СВО

12 августа 2023, 08:55
Фото: pxhere.com
В Ростовской области собираются создать центр комплексной реабилитации участников СВО
В Ростовской области планируют создать центр по комплексной реабилитации участников специальной военной операции, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В пятницу, 11 августа, в Миллерово на экспертной площадке обсудили меры по обеспечению качественной медицинской помощи населению, среди них ремонт и оснащение организаций здравоохранения, а также обучение молодых специалистов.

В числе инициатив также прозвучало создание системы комплексной адаптации участников СВО. Глава Минтруда Ростовской области Елена Елисеева предложила создать центр по комплексной реабилитации участников СВО, оформивших инвалидность.

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В этом центре военнослужащие смогут получить как психологическую, так и социальную помощь, обучиться пользоваться техническими средствами реабилитации.

«Можно использовать для создания такого центра комплексной реабилитации возможности областного госпиталя ветеранов войн, дополнив его направлениями социальной реабилитации», — добавила Елисеева, уточнив, что перед этим предстоит провести проверку укомплектованности госпиталя оборудованием.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев одобрил инициативу и поручил чиновникам проработать возможности реализации инициативы.

Ранее стало известно, что участникам СВО из Ростовской области хотят помочь с помощью субсидий на ипотеку.

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