В Ростовской области собираются создать центр комплексной реабилитации участников СВО

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В пятницу, 11 августа, в Миллерово на экспертной площадке обсудили меры по обеспечению качественной медицинской помощи населению, среди них ремонт и оснащение организаций здравоохранения, а также обучение молодых специалистов.
В числе инициатив также прозвучало создание системы комплексной адаптации участников СВО. Глава Минтруда Ростовской области Елена Елисеева предложила создать центр по комплексной реабилитации участников СВО, оформивших инвалидность.
В этом центре военнослужащие смогут получить как психологическую, так и социальную помощь, обучиться пользоваться техническими средствами реабилитации.
«Можно использовать для создания такого центра комплексной реабилитации возможности областного госпиталя ветеранов войн, дополнив его направлениями социальной реабилитации», — добавила Елисеева, уточнив, что перед этим предстоит провести проверку укомплектованности госпиталя оборудованием.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев одобрил инициативу и поручил чиновникам проработать возможности реализации инициативы.
Ранее стало известно, что участникам СВО из Ростовской области хотят помочь с помощью субсидий на ипотеку.