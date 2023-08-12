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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Ростовской области спасли школьников, упавших за борт парусника в воду

В Ростовской области спасли школьников, упавших за борт парусника в воду

12 августа 2023, 10:24
Фото: 1MI
В Ростовской области спасли школьников, упавших за борт парусника в воду
В Ростовской области спасатели помогли школьникам, которые выпали за борт парусника, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил, что накануне 11 августа на Цимлянском водохранилище спасли двух школьников, которые участвовали в соревнованиях по парусному спорту.

По предварительной информации, во время соревнований одна из молодых спортсменок повредила себе ногу и выпала за борт парусника, за ней последовал и ее напарник.

Фото: Telegram-канал «Чё по Ростову»

Авторы канала со ссылкой на очевидцев утверждают, что спортсменка плакала и кричала, что якобы «порвала» ногу во время соревнований. На помощь яхтсменам пришли спасатели Волгодонского подразделения областной службы спасения на воде, которые выловили участников соревнований и оказали девушке медицинскую помощь, наложив на ногу асептическую повязку, после чего отвезли спортсменов к тренеру.

Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Напомним, в начале недели в Ростовской области за один день утонули три человека.

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