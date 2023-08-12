В Ростовской области спасли школьников, упавших за борт парусника в воду

Авторы канала со ссылкой на очевидцев утверждают, что спортсменка плакала и кричала, что якобы «порвала» ногу во время соревнований. На помощь яхтсменам пришли спасатели Волгодонского подразделения областной службы спасения на воде, которые выловили участников соревнований и оказали девушке медицинскую помощь, наложив на ногу асептическую повязку, после чего отвезли спортсменов к тренеру.