В Ростовской области спасли школьников, упавших за борт парусника в воду

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил, что накануне 11 августа на Цимлянском водохранилище спасли двух школьников, которые участвовали в соревнованиях по парусному спорту.
По предварительной информации, во время соревнований одна из молодых спортсменок повредила себе ногу и выпала за борт парусника, за ней последовал и ее напарник.
Авторы канала со ссылкой на очевидцев утверждают, что спортсменка плакала и кричала, что якобы «порвала» ногу во время соревнований. На помощь яхтсменам пришли спасатели Волгодонского подразделения областной службы спасения на воде, которые выловили участников соревнований и оказали девушке медицинскую помощь, наложив на ногу асептическую повязку, после чего отвезли спортсменов к тренеру.
Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Напомним, в начале недели в Ростовской области за один день утонули три человека.