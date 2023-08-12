В Сети появилось видео с автобусом, попавшим в ДТП на Штахановского в Ростове

Местный житель рассказал, что во время буксировки на жесткой сцепке автобус потерял управление, после чего влетел в отбойник левым крылом. Очевидец утверждает, что в результате ДТП водителю автобуса якобы зажало ноги, он также повредил колено. Автор видео добавил, что к месту происшествия подъехал представитель АТП, который уговорил водителя поехать в БСМП самостоятельно.