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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:32

В Сети появилось видео с автобусом, попавшим в ДТП на Штахановского в Ростове

В Сети появилось видео с автобусом, попавшим в ДТП на Штахановского в Ростове

12 августа 2023, 15:30
Фото: 1MI
В Сети появилось видео с автобусом, попавшим в ДТП на Штахановского в Ростове

В Ростове вечером 11 августа в ДТП пострадал водитель автобуса

В Ростове на Чкаловском в ДТП пострадал водитель автобуса, об этом сообщили очевидцы местному Telegram-каналу.

Telegram-канал «Это Ростов!» опубликовал видео, на котором очевидец запечатлел последствия аварии в поселке Чкаловском Ростова-на-Дону. На видно грузовик, пустой пассажирский автобус, влетевший в отбойник, и карету скорой медицинской помощи.

Видео: Telegram-канал «Это Ростов!»

Местный житель рассказал, что во время буксировки на жесткой сцепке автобус потерял управление, после чего влетел в отбойник левым крылом. Очевидец утверждает, что в результате ДТП водителю автобуса якобы зажало ноги, он также повредил колено. Автор видео добавил, что к месту происшествия подъехал представитель АТП, который уговорил водителя поехать в БСМП самостоятельно.

В пресс-службе ГИБДД на вопросы журналистов ответили, что к ним информация о ДТП не поступала. Данные о произошедшем уточняются.

Ранее водитель без прав спровоцировал аварию с одним погибшим.

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