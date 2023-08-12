В Сети появилось видео с автобусом, попавшим в ДТП на Штахановского в Ростове

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Telegram-канал «Это Ростов!» опубликовал видео, на котором очевидец запечатлел последствия аварии в поселке Чкаловском Ростова-на-Дону. На видно грузовик, пустой пассажирский автобус, влетевший в отбойник, и карету скорой медицинской помощи.
Местный житель рассказал, что во время буксировки на жесткой сцепке автобус потерял управление, после чего влетел в отбойник левым крылом. Очевидец утверждает, что в результате ДТП водителю автобуса якобы зажало ноги, он также повредил колено. Автор видео добавил, что к месту происшествия подъехал представитель АТП, который уговорил водителя поехать в БСМП самостоятельно.
В пресс-службе ГИБДД на вопросы журналистов ответили, что к ним информация о ДТП не поступала. Данные о произошедшем уточняются.
Ранее водитель без прав спровоцировал аварию с одним погибшим.