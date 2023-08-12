В Таганроге из-за работ на насосной станции ограничили подачу воды тысячам жителей

Так из-за работ на насосной станции без воды остались жители улицы 7 Садов, переулка Лизы Чайкиной, района Николаевского шоссе и «Дубки», Котлостроительной, Лазо, Дзержинского, Москатова, 5-го и 6-го Линейного проездов. В дома на этих улицах вода будет поступать с пониженным давлением, однако техники обещают восстановить параметры водоснабжения в период с 14.00 до 16.00 мск в зависимости от района Таганрога.