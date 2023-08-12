rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

В Таганроге из-за работ на насосной станции ограничили подачу воды тысячам жителей

В Таганроге из-за работ на насосной станции ограничили подачу воды тысячам жителей

12 августа 2023, 11:47
Фото: rostovgazeta.ru
В Таганроге из-за работ на насосной станции ограничили подачу воды тысячам жителей
В Таганроге 12 августа из-за работ на насосной станции ограничили водоснабжение десятка улиц, об этом сообщили на портале МУП «Управление „Водоканал“.

В субботу, 12 августа, представители «Водоканала» Таганрога опубликовали сообщения, согласно которым десятки домов проведут выходной с ограничением подачи воды.

Новый гейзер с водой забил в Александровке в Ростове 11 августа
Узнать подробнее

Так из-за работ на насосной станции без воды остались жители улицы 7 Садов, переулка Лизы Чайкиной, района Николаевского шоссе и «Дубки», Котлостроительной, Лазо, Дзержинского, Москатова, 5-го и 6-го Линейного проездов. В дома на этих улицах вода будет поступать с пониженным давлением, однако техники обещают восстановить параметры водоснабжения в период с 14.00 до 16.00 мск в зависимости от района Таганрога.

Ранее стало известно, почему в Ростове часть жителей осталась без электроснабжения в выходной.

Читайте также:
Экстремальная жара оставила без воды и электричества жителей СНТ в РостовеЖители в Ростове-на-Дону останутся без воды на сутки с 9 августа«Никто не отключал»: жители Западного в Ростове снова остались без горячей воды
#Надежда Пустяк#Происшествие#Отключения воды#Ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Таганрог
Подпишитесь
Власти собираются продать около 40 старинных домов в историческом центре Ростова
Сегодня, 07:32
Ограничения движения продлили в Халтуринском в Ростове-на-Дону до 20 декабря
Сегодня, 07:01
Ростовчанка три дня оформляла кредиты, чтобы отдать деньги незнакомцу
Сегодня, 06:37
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 14 и по 20 августа
Сегодня, 05:09
Детям из Ростова, пострадавшим на Гребном канале, выплатят 525 тысяч рублей
Вчера, 18:26
«Перевод стрелок»: Вассерман предположил, кто может стоять за атаками БПЛА на Кубани
Вчера, 17:25