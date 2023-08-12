В зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцев

В пятницу, 11 августа, казаки из Ростовской области, отправившиеся в зону СВО в качестве добровольцев, получили очередную партию технической и гуманитарной помощи. Замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков и казаки Всевеликого войска Донского передали бойцам казачьего батальона «Барс-18» автомобиль УАЗ с дронами-камикадзе, антидроновым ружьем и продовольствием. Снаряжение приобрели на деньги фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который спонсируется дончанами, предпринимателями и компаниями Ростовской области.