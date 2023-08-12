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В зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцев

В зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцев

12 августа 2023, 09:26
Фото: donland
В зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцев
Из Ростовской области в зону СВО добровольцам привезли очередную партию технической и гуманитарной помощи, подробностями поделились в пресс-службе правительства.

В пятницу, 11 августа, казаки из Ростовской области, отправившиеся в зону СВО в качестве добровольцев, получили очередную партию технической и гуманитарной помощи. Замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков и казаки Всевеликого войска Донского передали бойцам казачьего батальона «Барс-18» автомобиль УАЗ с дронами-камикадзе, антидроновым ружьем и продовольствием. Снаряжение приобрели на деньги фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который спонсируется дончанами, предпринимателями и компаниями Ростовской области.

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Сергей Бодряков уточнил, что власти учитывают пожелания участников СВО для формирования списков по оказанию помощи бойцам. При этом, по словам чиновника, всю технику с оборудованием, доставленные в зону СВО, сразу используют на передовой для сохранения жизней военнослужащих.

Ранее власти поделились планами по созданию центра реабилитации военнослужащих.

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