В зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцев

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В пятницу, 11 августа, казаки из Ростовской области, отправившиеся в зону СВО в качестве добровольцев, получили очередную партию технической и гуманитарной помощи. Замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков и казаки Всевеликого войска Донского передали бойцам казачьего батальона «Барс-18» автомобиль УАЗ с дронами-камикадзе, антидроновым ружьем и продовольствием. Снаряжение приобрели на деньги фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который спонсируется дончанами, предпринимателями и компаниями Ростовской области.
Сергей Бодряков уточнил, что власти учитывают пожелания участников СВО для формирования списков по оказанию помощи бойцам. При этом, по словам чиновника, всю технику с оборудованием, доставленные в зону СВО, сразу используют на передовой для сохранения жизней военнослужащих.
Ранее власти поделились планами по созданию центра реабилитации военнослужащих.