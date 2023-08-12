Вечером 12 августа ФК «Ростов» сойдется в матче с казанским «Рубином»

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Вечером субботы, 12 августа, ростовчане встретятся с игроками казанского «Рубина», в стартовом составе на поле выйдут Песьяков, Мелёхин, Прохин, Чернов, Вахания, Акбашев, а также Мохеби с Ионовым, Глебовым, Уткиным и Комличенко.
«Надеюсь, что Осипенко скоро вернётся, а то с такой защитой очень тяжело очки зарабатывать…», «Зачем на поле Уткин вообще выходит?», — спросили болельщики, оставшиеся недовольными составом команды.
Однако остальные ростовчане пожелали желто-синим победы и попросили быть осторожными, чтобы обойтись без травм и порадовать болельщиков хорошей игрой.
Ранее стало известно, что один из игроков ФК «Ростов» Норманн расторг контракт с клубом после удара беспилотников по башням «Москва-Сити» и поспешно уехал из России.