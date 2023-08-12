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Published Сегодня, 07:32

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Власти собираются продать около 40 старинных домов в историческом центре Ростова

Власти собираются продать около 40 старинных домов в историческом центре Ростова

12 августа 2023, 07:32
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Власти собираются продать около 40 старинных домов в историческом центре Ростова
В Ростове власти планируют продать 38 старинных зданий в историческом центре города, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Блокнот. Ростов» со ссылкой на замглавы администрации города Юрия Овчинникова рассказал, что в ближайшее время власти планируют продать в частные руки 38 старинных зданий. По словам чиновника, если домам не удастся найти новых хозяев — здания придется снести.

Овчинников добавил, что все 38 зданий являются аварийными, однако формирование списка еще не завершили, и число строений могут увеличить. Предполагается, что человек, который приобретет аварийное здание, должен будет провести реконструкцию, чтобы привести свою собственность в порядок.

Среди таких домов окажется и доходный дом братьев Парамоновых на улице Социалистической, 128, который имеет статус ОКН регионального значения.

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Овчинников заявил, что если сейчас не предпринять меры по защите памятников архитектуры, в том числе дома Парамоновых, здания могут быть разрушены.

«По „старому Ростову“ по искам прокуратуры уже вынесены решения по 17 многоквартирным домам», — цитирует Юрия Овчинникова издание.

Депутаты гордумы также поделились опасениями, что новые собственники просто снесут здания, однако в администрации уверили их, что инвесторам это будет невыгодно. Для строительства чего-то нового придется проводить землеотводные работы, а также уменьшить площадь используемой под застройку земли, в то время как реконструкция требует только сохранения деталей, представляющих культурную ценность.

Ранее стало известно, что рядом с рестораном Le Bistro появится защитная зона с ограничением на застройку территорий.

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