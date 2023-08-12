Власти собираются продать около 40 старинных домов в историческом центре Ростова

Депутаты гордумы также поделились опасениями, что новые собственники просто снесут здания, однако в администрации уверили их, что инвесторам это будет невыгодно. Для строительства чего-то нового придется проводить землеотводные работы, а также уменьшить площадь используемой под застройку земли, в то время как реконструкция требует только сохранения деталей, представляющих культурную ценность.