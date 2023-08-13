rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

17-летняя девушка пострадала в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Девушка-подросток пострадала в серьезном ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

13 августа 2023, 13:19
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
17-летняя девушка пострадала в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
17-летняя девушка пострадала в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 12 августа. Там водитель ВАЗ 21150 не выдержал безопасную дистанцию и влетел в двигающийся в попутном направлении Hyundai Santa Fe. Удар транспортных средств был настолько сильным, что от капота ВАЗ осталась лишь груда помятого металла.

Серьезные травмы в результате ДТП получила 17-летняя пассажирка отечественного авто. Сейчас она находится в больнице.

В Ростове на улице Таганрогской из-за ДТП у иномарки оторвало колесо
Узнать подробнее

Правоохранительные органы занимаются расследованием дорожного инцидента.

В этот же день первоклассник попал под колеса легковушки в Ростовской области.

Читайте также:
Первоклассник попал под колеса легковушки в Ростовской областиПешеход госпитализирован после жесткого столкновения с иномаркой в Ростовской областиВ Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 24-летнюю дончанку
#Виктория Прутковская#Происшествие#Полиция#Дтп#Происшествия#Ростовская область
Подпишитесь
Мужчина с двумя ружьями угрожал детям «поставить их на колени» в Ростовской области
Сегодня, 09:27
«Обхожу через квартал»: жители Западного в Ростове жалуются на затопленные дворы
Сегодня, 10:33
Элитное жилье подорожало почти на 5% в Ростовской области
Сегодня, 07:24
Из Ростова запустили новый автобусный маршрут до Воронежа
Сегодня, 06:38
«После гола запахло валидолом»: Карпин оценил победу ФК «Ростов» над «Рубином» 3:0
Сегодня, 05:42
В Ростове из-за откачки воды перекроют несколько улиц до 13 августа
Вчера, 16:34