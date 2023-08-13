Девушка-подросток пострадала в серьезном ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 12 августа. Там водитель ВАЗ 21150 не выдержал безопасную дистанцию и влетел в двигающийся в попутном направлении Hyundai Santa Fe. Удар транспортных средств был настолько сильным, что от капота ВАЗ осталась лишь груда помятого металла.