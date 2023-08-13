Девушка-подросток пострадала в серьезном ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 12 августа. Там водитель ВАЗ 21150 не выдержал безопасную дистанцию и влетел в двигающийся в попутном направлении Hyundai Santa Fe. Удар транспортных средств был настолько сильным, что от капота ВАЗ осталась лишь груда помятого металла.
Серьезные травмы в результате ДТП получила 17-летняя пассажирка отечественного авто. Сейчас она находится в больнице.
Правоохранительные органы занимаются расследованием дорожного инцидента.
В этот же день первоклассник попал под колеса легковушки в Ростовской области.