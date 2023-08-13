Эксперты заявили о дефиците строителей на рынке труда в Ростовской области

Год назад на одну вакансию приходилось в среднем 3,9 резюме. Сейчас показатель в Ростовской области снизился до 2,2. Комфортной нормой для рынка труда считается баланс 4–8 резюме на одну вакансию. «Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров», — говорят эксперты.