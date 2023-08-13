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Updated Сегодня, 11:47

В Ростовской области наблюдается нехватка строительных кадров

Эксперты заявили о дефиците строителей на рынке труда в Ростовской области

13 августа 2023, 11:47
Фото: 1MI
В Ростовской области наблюдается нехватка строительных кадров
В Ростовской области наблюдается нехватка строительных кадров, заявили аналитики hh.ru.

Аналитики заявили, что в Ростовской области растет количество вакансий для строителей. С начала года их стало больше на 48%. При этом число соответствующих резюме, наоборот, сокращается. Предлагать свои услуги перестали 16% соискателей в отрасли.

Год назад на одну вакансию приходилось в среднем 3,9 резюме. Сейчас показатель в Ростовской области снизился до 2,2. Комфортной нормой для рынка труда считается баланс 4–8 резюме на одну вакансию. «Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров», — говорят эксперты.

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Строительная отрасль опередила по уровню дефицита кадров на рынке труда даже такие актуальные для Ростовской области сферы, как сельское хозяйство и добыча сырья.

При это уровень средней зарплаты для строителей в регионе составляет 52 тысячи рублей. Сами же соискатели ожидают большего уровня оплаты — примерно 70 тысяч рублей.

Ранее эксперты назвали самых редких специалистов на рынке труда Ростовской области.

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