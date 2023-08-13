Эксперты заявили о дефиците строителей на рынке труда в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Аналитики заявили, что в Ростовской области растет количество вакансий для строителей. С начала года их стало больше на 48%. При этом число соответствующих резюме, наоборот, сокращается. Предлагать свои услуги перестали 16% соискателей в отрасли.
Год назад на одну вакансию приходилось в среднем 3,9 резюме. Сейчас показатель в Ростовской области снизился до 2,2. Комфортной нормой для рынка труда считается баланс 4–8 резюме на одну вакансию. «Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров», — говорят эксперты.
Строительная отрасль опередила по уровню дефицита кадров на рынке труда даже такие актуальные для Ростовской области сферы, как сельское хозяйство и добыча сырья.
При это уровень средней зарплаты для строителей в регионе составляет 52 тысячи рублей. Сами же соискатели ожидают большего уровня оплаты — примерно 70 тысяч рублей.
Ранее эксперты назвали самых редких специалистов на рынке труда Ростовской области.