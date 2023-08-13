Элитное жилье подорожало почти на 5% в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В Ростовстате рассказали об изменении роста цен на жилье в Ростовской области во втором квартале этого года. Данные об стоимости недвижимости подают в статистический орган риелторы.
Квартиры на первичном рынке недвижимости показали рост в 1,9%, а на вторичном — в 2,7%.
Значительней всего поднялись в цене элитные квартиры — рост тут составил 4,9%. Также на 3,5% увеличилась стоимость типового жилья, оно наиболее востребовано у покупателей в силу своей доступности, уточняют эксперты.
Сейчас средняя стоимость жилья за один квадратный метр в новостройке в Ростовской области примерно составляет 83 тысячи рублей. На вторичном рынке квадратный метр жилья обойдется не дешевле 79 тысяч рублей.
Ранее ростовский риелтор пояснила статус лакшери-ЖК.