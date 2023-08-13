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Updated Сегодня, 07:25

В Ростовской области зафиксирован рост цен на элитную недвижимость

Элитное жилье подорожало почти на 5% в Ростовской области

13 августа 2023, 07:24
Фото: 1MI
В Ростовской области зафиксирован рост цен на элитную недвижимость
В Ростовской области во втором квартале 2023 года зафиксирован рост цен на элитную недвижимость и типовое жилье, рассказали в Ростовстате.

В Ростовстате рассказали об изменении роста цен на жилье в Ростовской области во втором квартале этого года. Данные об стоимости недвижимости подают в статистический орган риелторы.

Квартиры на первичном рынке недвижимости показали рост в 1,9%, а на вторичном — в 2,7%.

Значительней всего поднялись в цене элитные квартиры — рост тут составил 4,9%. Также на 3,5% увеличилась стоимость типового жилья, оно наиболее востребовано у покупателей в силу своей доступности, уточняют эксперты.

Риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках
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Сейчас средняя стоимость жилья за один квадратный метр в новостройке в Ростовской области примерно составляет 83 тысячи рублей. На вторичном рынке квадратный метр жилья обойдется не дешевле 79 тысяч рублей.

Ранее ростовский риелтор пояснила статус лакшери-ЖК.

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