Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, когда закончится купальный сезон на юге России

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон на побережье Черного моря продлиться по меньшей мере до 10 октября. Синоптик добавил, что бархатный сезон в этом году будет длинным.
«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября», — говорит Вильфанд.
Ранее ростовчанин рассказал, чем его испугал отдых на море в Абхазии.