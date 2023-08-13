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Купальный сезон на юге России завершится не раньше 10 октября

Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил, когда закончится купальный сезон на юге России

13 августа 2023, 08:46
Фото: 1MI
Купальный сезон на юге России завершится не раньше 10 октября
Купальный сезон на юге России завершится не раньше 10 октября, пишут со ссылкой на слова главы Гидрометцентра Романа Вильфанда «Новые известия».
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Отдых

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон на побережье Черного моря продлиться по меньшей мере до 10 октября. Синоптик добавил, что бархатный сезон в этом году будет длинным.

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«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября», — говорит Вильфанд.

Ранее ростовчанин рассказал, чем его испугал отдых на море в Абхазии.

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#Алина Заярная#Отдых#Летний отдых#Пляжный отдых#Отдых на море#Черноморское побережье#Купальный сезон#Черное море
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