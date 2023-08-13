Итоги недели: в Ростовской области думают о строительстве метро и спасают помидоры

Обращает на себя внимание факт того, что на днях Светличный сообщил землякам, что решил отправиться на спецоперацию в качестве добровольца. Он оперативно написал соответствующее заявление в военкомат, которое там успели одобрить. Желание отправиться на фронт чиновник назвал «осознанным». Помешает ли Светличному заключение под стражу и уголовное дело отправиться на фронт, пока неизвестно.