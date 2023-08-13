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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Главные новости Ростовской области с 7 по 13 августа

Итоги недели: в Ростовской области думают о строительстве метро и спасают помидоры

13 августа 2023, 15:38
Фото: Midjourney
Главные новости Ростовской области с 7 по 13 августа

В Ростовской области думают о строительстве метро и спасают знаменитые помидоры

Власти Ростова не стали исключать метро из генплана города, тем временем в регионе спасают от опасного вируса местные помидоры, а в Цимлянском районе собравшегося на фронт главу района отправили в СИЗО.

Спасение знаменитых помидоров

В Россельхознадзоре сообщили об установке карантина в Октябрьском районе Ростовской области. Там обнаружили опасный для помидоров вирус.

Речь о вирусе коричневой морщинистости плодов томатов. Он зафиксирован в станице Кривянской. Там выращивают известные кривянские помидоры. Однако сейчас урожай овощей находится под угрозой.

Карантин и фитосанитарную зону установили на угодьях общей площадью более 78 гектаров. Также для борьбы с вирусом разработана специальная программа.

Уточняется, что для человека вирус абсолютно не опасен. Однако для плодов томатов он представляет значительную угрозу.

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Вместо фронта за решетку

В объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении главы Цимлянского района Владимира Светличного. Чиновника решено отправить под стражу на время следствия.

Известно, что Светличный стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Расследование занимается следственный отдел по городу Волгодонску. Подробности дела пока не разглашаются. Уточняется, что в СИЗО глава района проведет, как минимум, два месяца.

Обращает на себя внимание факт того, что на днях Светличный сообщил землякам, что решил отправиться на спецоперацию в качестве добровольца. Он оперативно написал соответствующее заявление в военкомат, которое там успели одобрить. Желание отправиться на фронт чиновник назвал «осознанным». Помешает ли Светличному заключение под стражу и уголовное дело отправиться на фронт, пока неизвестно.

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Надежда на метро

15 августа состоится очередное заседание городской Думы Ростова. Депутаты, в числе прочего, будут обсуждать изменения в генеральный план города. Они связаны с транспортной инфраструктурой. Однако обращает на себя внимание то, что из генплана решили не исключать объекты, связанный с метрополитеном. Его строительство остается под вопросом в Ростове уже долгие годы.

Глава пресс-службы гордумы Михаил Добринский заявил, что метро не убрали из генплана по рекомендации Минтранса. Власти оставляют таким образом возможность на его строительство в будущем. Если исключить сейчас из генплана объекты метрополитена, там могут построить жилые дома, что окончательно разрушит надежду на возведение подземки.

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