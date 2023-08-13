Из Ростова запустили новый автобусный маршрут до Воронежа

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В сообщении сказано, что отправляться автобус от Главного автовокзала в Ростове будет в 7.00 мск. Курсировать автобус будет через день.
Дорога из Ростова в Воронеж займет восемь часов. Это значит, что в пункт назначения пассажиры будут прибывать в 15.00 мск.
Ожидается, что в пути будет две остановки. Одна из них — в Богучарах, а вторая — в Павловске.
Ранее ростовчане пожаловались на жару в автобусе маршрута №98. Из-за неисправного кондиционера температура воздуха в салоне доходит до 37 градусов.