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Из Ростова запустили новый автобусный маршрут до Воронежа

Из Ростова запустили новый автобусный маршрут до Воронежа

13 августа 2023, 06:38
Фото: 1MI
Из Ростова запустили новый автобусный маршрут до Воронежа
Новый автобусный рейс запускается из Ростова в Воронеж, сообщают администрации автовокзалов Ростовской области.

В сообщении сказано, что отправляться автобус от Главного автовокзала в Ростове будет в 7.00 мск. Курсировать автобус будет через день.

Дорога из Ростова в Воронеж займет восемь часов. Это значит, что в пункт назначения пассажиры будут прибывать в 15.00 мск.

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Ожидается, что в пути будет две остановки. Одна из них — в Богучарах, а вторая — в Павловске.

Ранее ростовчане пожаловались на жару в автобусе маршрута №98. Из-за неисправного кондиционера температура воздуха в салоне доходит до 37 градусов.

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