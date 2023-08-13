Коллектор под взлетно-посадочной полосой ремонтируют в Таганроге

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Таганроге продолжается ремонт разрушенного самотечного коллектора. Рабочих необходимо восстановить 11 участков длиной в шесть тысяч метров.
Сейчас работы выполняются под взлетно-посадочной полосой ТАНТК имени Бериева. «Сегодня завершена прочистка тела коллектора, ведутся работы по сварке новой полимерной трубы и закладке её в коллектор», — пояснил сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев.
Завершить работы власти обещают до декабря 2023 года.
Напомним, чинить коллектор, который разрушил взлетную полосу авиазавода, начали еще в декабре прошлого года. На это тогда выделили больше 200 миллионов рублей.