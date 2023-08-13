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К декабрю в Таганроге должны отремонтировать коллектор под взлетно-посадочной полосой

Коллектор под взлетно-посадочной полосой ремонтируют в Таганроге

13 августа 2023, 12:10
Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева
К декабрю в Таганроге должны отремонтировать коллектор под взлетно-посадочной полосой
К декабрю в Таганроге должны отремонтировать коллектор под взлетно-посадочной полосой, заявил сити-менеджер Андрей Фатеев.

В Таганроге продолжается ремонт разрушенного самотечного коллектора. Рабочих необходимо восстановить 11 участков длиной в шесть тысяч метров.

Сейчас работы выполняются под взлетно-посадочной полосой ТАНТК имени Бериева. «Сегодня завершена прочистка тела коллектора, ведутся работы по сварке новой полимерной трубы и закладке её в коллектор», — пояснил сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев.

В Таганроге починят коллектор, из-за который разрушил взлетную полосу авиазавода
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Завершить работы власти обещают до декабря 2023 года.

Напомним, чинить коллектор, который разрушил взлетную полосу авиазавода, начали еще в декабре прошлого года. На это тогда выделили больше 200 миллионов рублей.

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