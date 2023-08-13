Лифт на Ворошиловском мосту в Ростове чуть не разорвал мужчину

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Жители Ростова пожаловались на лифт на Ворошиловском мосту. Горожане сетуют, что неизвестные выломали там кнопку. Из-за этого, чтобы спуститься с моста на набережную, ростовчанам надо ждать, чтобы кто-то поднялся снизу.
Также местные жители обратили внимание на сломанные датчики движения. «Был случай, когда мужчину зажало дверьми. Пассажиры успели нажать кнопку, и лифт не разорвал бедолагу», — пишут пользователи соцсетей. При этом очевидцы добавили, что несчастный случай чуть не произошел несколько часов назад. Кроме того, лифт зажал и женщину, которой также удалось чудом выбраться невредимой.
Ранее сообщалось, что Ворошиловский мост реконструируют в Ростове для линии скоростного трамвая.