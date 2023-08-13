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Published Сегодня, 17:30

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Из-за сломанных датчиков движения лифт на Ворошиловском мосту в Ростове зажал мужчину

Лифт на Ворошиловском мосту в Ростове чуть не разорвал мужчину

13 августа 2023, 17:30
Фото: "Ростов Главный" ВКонтакте
Из-за сломанных датчиков движения лифт на Ворошиловском мосту в Ростове зажал мужчину
Из-за сломанных датчиков движения лифт на Ворошиловском мосту в Ростове зажал мужчину, рассказали в соцсетях горожане.

Жители Ростова пожаловались на лифт на Ворошиловском мосту. Горожане сетуют, что неизвестные выломали там кнопку. Из-за этого, чтобы спуститься с моста на набережную, ростовчанам надо ждать, чтобы кто-то поднялся снизу.

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Также местные жители обратили внимание на сломанные датчики движения. «Был случай, когда мужчину зажало дверьми. Пассажиры успели нажать кнопку, и лифт не разорвал бедолагу», — пишут пользователи соцсетей. При этом очевидцы добавили, что несчастный случай чуть не произошел несколько часов назад. Кроме того, лифт зажал и женщину, которой также удалось чудом выбраться невредимой.

Ранее сообщалось, что Ворошиловский мост реконструируют в Ростове для линии скоростного трамвая.

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