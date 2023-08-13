Лифт на Ворошиловском мосту в Ростове чуть не разорвал мужчину

Также местные жители обратили внимание на сломанные датчики движения. «Был случай, когда мужчину зажало дверьми. Пассажиры успели нажать кнопку, и лифт не разорвал бедолагу», — пишут пользователи соцсетей. При этом очевидцы добавили, что несчастный случай чуть не произошел несколько часов назад. Кроме того, лифт зажал и женщину, которой также удалось чудом выбраться невредимой.