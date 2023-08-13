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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

В Ростовской области прогнозируются ливни с грозами и усиление ветра до 22 метров в секунду

МЧС предупредило о ливнях с грозами и усилении ветра в Ростовской области 13 августа

13 августа 2023, 13:57
Фото: 1MI
В Ростовской области прогнозируются ливни с грозами и усиление ветра до 22 метров в секунду
В Ростовской области прогнозируются ливни с грозами и усиление ветра до 22 метров в секунду, сообщили в МЧС.

В Ростовской области прогнозируется значительное ухудшение погоды. Спасатели предупредили о возможных ливня с грозой и громом. Они будут сопровождаться градом и усилением ветра до 22 метров в секунду.

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Местных жителей просят проявить осторожность в период непогоды. Не стоит оставлять машины под аварийными деревьями, неустойчивыми конструкциями и рекламными щитами. Во время интенсивного ливня и града лучше остаться дома.

Ранее стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется знойная жара.

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