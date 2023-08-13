МЧС предупредило о ливнях с грозами и усилении ветра в Ростовской области 13 августа

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В Ростовской области прогнозируется значительное ухудшение погоды. Спасатели предупредили о возможных ливня с грозой и громом. Они будут сопровождаться градом и усилением ветра до 22 метров в секунду.
Местных жителей просят проявить осторожность в период непогоды. Не стоит оставлять машины под аварийными деревьями, неустойчивыми конструкциями и рекламными щитами. Во время интенсивного ливня и града лучше остаться дома.
Ранее стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется знойная жара.