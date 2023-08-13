Мужчина с двумя ружьями угрожал детям «поставить их на колени» в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Жители слободы Семено-Камышенской Чертковского района рассказали RostovGazeta об инциденте, произошедшем там 9 августа. Местный житель в неадекватном состоянии пришел в центр населенного пункта с двумя ружьями. Там, со слов очевидцев, он стал ругаться матом и размахивать оружием, обещая «поставить детей на колени». Одна из девушек-подростков из-за стресса упала в обморок.
Прибывшая на место полиция изъяла у мужчины одно из ружей, так как оно оказалось незарегистрированным. Также правоохранительные органы опросили некоторых свидетелей инцидента.
Местные жители просят огласки, так как боятся новых выходок своего односельчанина.
В МВД на запрос корреспондента RostovGazeta пока не ответили. Подробности инцидента уточняются.
Ранее неадекватный мужчина открыл стрельбу из автомата на Северном в Ростове.