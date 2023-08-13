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Published Сегодня, 09:27

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Мужчина с двумя ружьями угрожал детям и взрослым в слободе Семено-Камышенской

Мужчина с двумя ружьями угрожал детям «поставить их на колени» в Ростовской области

13 августа 2023, 09:27
Фото: 1MI
Мужчина с двумя ружьями угрожал детям и взрослым в слободе Семено-Камышенской
Неадекватный мужчина с двумя ружьями угрожал нескольким детям и взрослым в слободе Семено-Камышенской Ростовской области, об этом местные жители рассказали корреспонденту RostovGazeta.

Жители слободы Семено-Камышенской Чертковского района рассказали RostovGazeta об инциденте, произошедшем там 9 августа. Местный житель в неадекватном состоянии пришел в центр населенного пункта с двумя ружьями. Там, со слов очевидцев, он стал ругаться матом и размахивать оружием, обещая «поставить детей на колени». Одна из девушек-подростков из-за стресса упала в обморок.

Прибывшая на место полиция изъяла у мужчины одно из ружей, так как оно оказалось незарегистрированным. Также правоохранительные органы опросили некоторых свидетелей инцидента.

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Местные жители просят огласки, так как боятся новых выходок своего односельчанина.

В МВД на запрос корреспондента RostovGazeta пока не ответили. Подробности инцидента уточняются.

Ранее неадекватный мужчина открыл стрельбу из автомата на Северном в Ростове.

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#Алина Заярная#Происшествие#Полиция#Дети#18+#Общество#Происшествия
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