На фестиваль уличной культуры в Ростове пришли более десяти тысяч человек

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В Ростове впервые прошел фестиваль уличной культуры и экшн-спорта «Уличная классика». Мероприятие посетили более десяти тысяч человек. Участники фестиваля соревновались как в традиционных видах спорта, так и в брейкинге, воркауте и уличном футболе.
Руководитель проекта Иван Шмонин заявил ТАСС, что в Ростов съехались известные спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. В организации мероприятия помогали местные локальные сообщества.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону создадут анимационную мастерскую за 600 тысяч рублей.