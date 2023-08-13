На фестиваль уличной культуры в Ростове пришли более десяти тысяч человек

В Ростове впервые прошел фестиваль уличной культуры и экшн-спорта «Уличная классика». Мероприятие посетили более десяти тысяч человек. Участники фестиваля соревновались как в традиционных видах спорта, так и в брейкинге, воркауте и уличном футболе.