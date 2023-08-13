rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Фестиваль "Уличная классика" в Ростове посетили более десяти тысяч человек

На фестиваль уличной культуры в Ростове пришли более десяти тысяч человек

13 августа 2023, 12:29
Фото: Фестиваль "Уличная классика" ВКонтакте
Фестиваль "Уличная классика" в Ростове посетили более десяти тысяч человек
Фестиваль «Уличная классика» в Ростове посетили более десяти тысяч человек, сообщил руководитель проекта Иван Шмонин.

В Ростове впервые прошел фестиваль уличной культуры и экшн-спорта «Уличная классика». Мероприятие посетили более десяти тысяч человек. Участники фестиваля соревновались как в традиционных видах спорта, так и в брейкинге, воркауте и уличном футболе.

В Ростовской области пройдет эногастрономический фестиваль «Красностоп Золотовский»
Узнать подробнее

Руководитель проекта Иван Шмонин заявил ТАСС, что в Ростов съехались известные спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. В организации мероприятия помогали местные локальные сообщества.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону создадут анимационную мастерскую за 600 тысяч рублей.

Читайте также:
Стало известно, когда и где пройдет фестиваль «Донская уха» в Ростовской областиВ Таганроге отменили Культурный фестиваль «Таганрог Пассажирский» из-за взрыва части ракетыФестиваль уличной культуры и экстрим-спорта пройдет в Ростове-на-Дону 12 августа
#Виктория Прутковская#Фестивали в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Касается каждого#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Краснодар#Москва#Санкт-Петербург
Подпишитесь
Мужчина с двумя ружьями угрожал детям «поставить их на колени» в Ростовской области
Сегодня, 09:27
«Обхожу через квартал»: жители Западного в Ростове жалуются на затопленные дворы
Сегодня, 10:33
Элитное жилье подорожало почти на 5% в Ростовской области
Сегодня, 07:24
Из Ростова запустили новый автобусный маршрут до Воронежа
Сегодня, 06:38
«После гола запахло валидолом»: Карпин оценил победу ФК «Ростов» над «Рубином» 3:0
Сегодня, 05:42
В Ростове из-за откачки воды перекроют несколько улиц до 13 августа
Вчера, 16:34