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Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

Погода на следующей неделе будет солнечной и жаркой в Ростове

Неделя без осадков и с жарой до +35 градусов ждет ростовчан с 14 августа

13 августа 2023, 17:31
Фото: 1MI
Погода на следующей неделе будет солнечной и жаркой в Ростове
Погода на следующей неделе будет солнечной и жаркой в Ростове, сообщили синоптики.

Новая рабочая неделя принесет ростовчанам отсутствие осадков и жаркую погоду. Температура воздуха в понедельник составит +31 градус днем и +21 градус вечером. Скорость ветра при этом не превысит трех метров в секунду.

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Пик жары придется на выходные, 19 и 20 августа. В эти дни столбики термометров поднимутся до +35 градусов днем и +29 градусов вечером. Также в воскресенье прогнозируется небольшая облачность.

Ранее ростовчане заявили о 37-градусной жаре в салоне автобуса.

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#Алина Заярная#Жара#Прогноз погоды в Ростове#Погода в Ростове#Новости
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