Неделя без осадков и с жарой до +35 градусов ждет ростовчан с 14 августа

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Новая рабочая неделя принесет ростовчанам отсутствие осадков и жаркую погоду. Температура воздуха в понедельник составит +31 градус днем и +21 градус вечером. Скорость ветра при этом не превысит трех метров в секунду.
Пик жары придется на выходные, 19 и 20 августа. В эти дни столбики термометров поднимутся до +35 градусов днем и +29 градусов вечером. Также в воскресенье прогнозируется небольшая облачность.
Ранее ростовчане заявили о 37-градусной жаре в салоне автобуса.