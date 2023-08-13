«Обхожу через квартал»: жители Западного в Ростове жалуются на затопленные дворы

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Жители домов на улицах Зорге и Содружества жалуются на регулярные затопления дворов после выпадения осадков. Потокам воды некуда стечь, поэтому они остаются во дворах, образуя огромные лужи. Те, в свою очередь, не высыхают даже в стойкую жару. На тротуарах же после такого застоя воды образуются грязевые потоки.
В огромных лужах застревают автомобилисты. Также лужи и грязь создают проблемы для родителей с колясками и обычных пешеходов. «Я живу тут на Зорге. После каждого дождя это огромное „море“ посреди двора. Приходится с ребенком делать огромный крюк и обходить целый квартал. Такие, вот, у нас прогулки», — рассказала молодая мама корреспонденту RostovGazeta.
«Мне надо было сегодня в аптеку, так пришлось обходить через дворы повыше, наворачивать лишние километры. Приезжали из водоканала, что-то вроде делают, но пока вода стоит. Соседи говорят, что подвал затопило, точно не знаю», — рассказывает другая местная жительница.
В самом водоканале и департаменте ЖКХ района ситуацию пока никак не комментировали.
Три дня назад Александровку в Ростове затопило после порыва трубы. Вода зашла во дворы частных домов и размыла дорожное полотно.