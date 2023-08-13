«Обхожу через квартал»: жители Западного в Ростове жалуются на затопленные дворы

В огромных лужах застревают автомобилисты. Также лужи и грязь создают проблемы для родителей с колясками и обычных пешеходов. «Я живу тут на Зорге. После каждого дождя это огромное „море“ посреди двора. Приходится с ребенком делать огромный крюк и обходить целый квартал. Такие, вот, у нас прогулки», — рассказала молодая мама корреспонденту RostovGazeta.