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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Двор между домами на улицах Зорге и Содружества в Ростове

«Обхожу через квартал»: жители Западного в Ростове жалуются на затопленные дворы

13 августа 2023, 10:33
Фото: rostovgazeta.ru
Двор между домами на улицах Зорге и Содружества в Ростове

Дворы на Западном в Ростове превратились в болота из-за недавних длждей

На Западном в Ростове после каждого выпадения осадков затапливает дворы, ситуация становится настоящей проблемой для автомобилистов и родителей с колясками, рассказали корреспонденту RostovGazeta местные жители.

Жители домов на улицах Зорге и Содружества жалуются на регулярные затопления дворов после выпадения осадков. Потокам воды некуда стечь, поэтому они остаются во дворах, образуя огромные лужи. Те, в свою очередь, не высыхают даже в стойкую жару. На тротуарах же после такого застоя воды образуются грязевые потоки.

Затопленные дворы на ЗападномЗатопленные дворы на Западном
Затопленные дворы на ЗападномЗатопленные дворы на Западном
Затопленные дворы на ЗападномЗатопленные дворы на Западном
Затопленные дворы на ЗападномЗатопленные дворы на Западном
Затопленные дворы на Западном
Фото: rostovgazeta.ru

В огромных лужах застревают автомобилисты. Также лужи и грязь создают проблемы для родителей с колясками и обычных пешеходов. «Я живу тут на Зорге. После каждого дождя это огромное „море“ посреди двора. Приходится с ребенком делать огромный крюк и обходить целый квартал. Такие, вот, у нас прогулки», — рассказала молодая мама корреспонденту RostovGazeta.

Грязь во дворе на Западном в РостовеГрязь во дворе на Западном в Ростове
Грязь во дворе на Западном в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

«Мне надо было сегодня в аптеку, так пришлось обходить через дворы повыше, наворачивать лишние километры. Приезжали из водоканала, что-то вроде делают, но пока вода стоит. Соседи говорят, что подвал затопило, точно не знаю», — рассказывает другая местная жительница.

Двор между улицами Содружества и Зорге в РостовеДвор между улицами Содружества и Зорге в Ростове
Двор между улицами Содружества и Зорге в РостовеДвор между улицами Содружества и Зорге в Ростове
Двор между улицами Содружества и Зорге в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

В самом водоканале и департаменте ЖКХ района ситуацию пока никак не комментировали.

Три дня назад Александровку в Ростове затопило после порыва трубы. Вода зашла во дворы частных домов и размыла дорожное полотно.

Двор между домами на улицах Зорге и Содружества в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru
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