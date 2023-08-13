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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Ростовской области семилетний ребенок получил травмы после столкновения с легковушкой

Первоклассник попал под колеса легковушки в Ростовской области

13 августа 2023, 09:26
Фото: 1MI
В Ростовской области семилетний ребенок получил травмы после столкновения с легковушкой
В Ростовской области семилетний ребенок получил травмы после столкновения с легковушкой, рассказали в ГИБДД.

ДТП произошло накануне вечером в селе Андреево-Милентьево Неклиновского района. Там 45-летний водитель «Нивы» сбил на дороге семилетнего мальчика. Он перебегал дорогу в неположенном месте по ходу движения автомобилей.

Мальчик с серьезными травмами сейчас находится в больнице.

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Правоохранительные органы сейчас занимаются расследованием инцидента.

Ранее в Волгодонске Ростовской области пешехода госпитализировали после столкновения с Kia Spectra. Мужчина также перебегал дорогу в неположенном месте, игнорируя пешеходный переход поблизости.

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#Алина Заярная#Происшествие#Полиция#Дети#Дтп#Авария#Происшествия#Новости#Ростовская область#Волгодонск
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