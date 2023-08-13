Первоклассник попал под колеса легковушки в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
ДТП произошло накануне вечером в селе Андреево-Милентьево Неклиновского района. Там 45-летний водитель «Нивы» сбил на дороге семилетнего мальчика. Он перебегал дорогу в неположенном месте по ходу движения автомобилей.
Мальчик с серьезными травмами сейчас находится в больнице.
Правоохранительные органы сейчас занимаются расследованием инцидента.
Ранее в Волгодонске Ростовской области пешехода госпитализировали после столкновения с Kia Spectra. Мужчина также перебегал дорогу в неположенном месте, игнорируя пешеходный переход поблизости.