Пешеход госпитализирован после жесткого столкновения с иномаркой в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Накануне вечером ДТП произошло в Волгодонске на улице Морской, 66А. Там 33-летний водитель Kia Spectra сбил пешехода. Тот перебегал проезжую часть, игнорируя близлежащий пешеходный переход.
С тяжелыми травмами пешеход был доставлен в больницу. Его личность еще устанавливается.
Правоохранительные органы сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. Свидетелей и очевидцев этого ДТП просят обратиться в полицию.
Ранее в Ростове на улице Таганрогской из-за ДТП у иномарки оторвало колесо.