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Иномарка сбила пешехода, переходившего проезжую часть в Волгодонске

Пешеход госпитализирован после жесткого столкновения с иномаркой в Ростовской области

13 августа 2023, 07:44
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Иномарка сбила пешехода, переходившего проезжую часть в Волгодонске
Иномарка сбила пешехода, переходившего проезжую часть в Волгодонске, рассказали в ГИБДД Ростовской области.

Накануне вечером ДТП произошло в Волгодонске на улице Морской, 66А. Там 33-летний водитель Kia Spectra сбил пешехода. Тот перебегал проезжую часть, игнорируя близлежащий пешеходный переход.

С тяжелыми травмами пешеход был доставлен в больницу. Его личность еще устанавливается.

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Правоохранительные органы сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. Свидетелей и очевидцев этого ДТП просят обратиться в полицию.

Ранее в Ростове на улице Таганрогской из-за ДТП у иномарки оторвало колесо.

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